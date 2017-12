‘Pedágio’ no governo rejeita a conta do PT

* Partido cobrava contribuição aos nomeados por Otacílio Parras

* Vice Benedito Batista e Cláudio Agenor Gimenez são multados

As contas do diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) de Santa Cruz do Rio Pardo, relativas ao exercício de 2015, foram rejeitadas pela Justiça Eleitoral por inúmeras impropriedades e irregularidades. Entre elas, foi apontada a cobrança de contribuições a filiados que ocupavam cargos comissionados ou funções de chefia no governo de Otacílio Parras Assis (PSB). A sentença do juiz Pedro de Castro e Souza multou o ex-presidente do partido, o vice-prefeito Benedito Batista Ribeiro e o ex-tesoureiro Cláudio Agenor Gimenez, atual presidente da Codesan, em R$ 8.659,83. Além disso, suspendeu as cotas do partido no Fundo Partidário pelo prazo de um ano.

O teor da sentença deixa claro que a organização contábil do PT santa-cruzense era, ao menos em 2015, uma verdadeira bagunça. O magistrado, contudo, usou a palavra “desleixo” para analisar a dificuldade do partido na juntada de documentos.

Na época, a contabilidade e a guarda dos papéis era de responsabilidade do tesoureiro Cláudio Agenor Gimenez, tido pelo prefeito Otacílio Parras como modelo de gestor à frente da Codesan. O prefeito, eleito pelo PT em 2012, deixou o partido exatamente em 2015. Já Gimenez pediu a desfiliação em março último, quando já havia sinais de que as contas petistas seriam rejeitadas. Na época, o presidente da Codesan chegou a ser ouvido na Polícia Civil, que também investiga o “pedágio” cobrado aos servidores da prefeitura de Santa Cruz.

Alguns documentos solicitados pela Justiça não foram fornecidos pelo partido, embora a legislação determine que todas as prestações de contas devem permanecer sob a guarda e responsabilidade do órgão partidário pelo prazo mínimo de cinco anos. Além disso, a direção do partido apresentou documentos do exercício de 2016 para se defender, quando as contas em análise eram as de 2015.

Outra irregularidade refere-se a vários recursos sem identificação dos doadores. Segundo a sentença, é proibido “partidos políticos receberem, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada”.

“Pedágio”

A mais grave irregularidade que culminou com a rejeição das contas e aplicação de multas aos responsáveis foi a descoberta de que o PT de Santa Cruz cobrava contribuições regulares de servidores nomeados — em cargos comissionados ou de chefias — pelo prefeito Otacílio Parras Assis, que em 2015 era o principal expoente do partido na cidade.

O esquema funcionava assim: todo detentor de cargo comissionado — que é nomeado a critério do prefeito e não por concurso público —, passaria a contribuir para o partido caso fosse filiado ao PT. Foi a maneira encontrada pelos dirigentes do PT para “engordar” os cofres da legenda no município.

A contribuição é ilegal, segundo o juiz eleitoral, porque uma resolução do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) proíbe aos partidos políticos receberem, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição de autoridades públicas. A mesma norma define autoridade pública como “aqueles filiados ou não a partidos políticos, que exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta”.

Segundo um parecer técnico nas contas, solicitado pela Justiça Eleitoral, o dinheiro das contribuições de comissionados seguia para o Diretório Nacional do PT, que por sua vez transferia os valores ao diretório municipal. Somente em 2015, o partido em Santa Cruz arrecadou R$ 8.659,83 de contribuições de servidores do governo do prefeito Otacílio Parras. O desconto era feito diretamente sobre a remuneração e calculado segundo o salário do servidor municipal.

Para o juiz, ficou “evidenciado um completo desrespeito às normas atinentes à prestação de contas partidárias, restando comprovado que os representantes da agremiação mantiveram uma forma particular de constituição de fundo de caixa, à margem do que dispõe a lei que rege a prestação de contas partidárias”.

Além de rejeitar as contas e multar o vice-prefeito Benedito Batista Ribeiro e o presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, a sentença suspendeu toda e qualquer cota do PT santa-cruzense que tenha origem no Fundo Partidário. A proibição vale por um ano e também impõe a perda das cotas eventualmente recebidas.

O diretório do PT, que hoje tem como presidente Felipe Souto, pode recorrer ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo.

Gimenez não se encaixa

na lei de Michel Temer

Cláudio Agenor Gimenez não gosta de ser chamado “o homem forte” do governo de Otacílio Parras Assis (PSB). Mas ele o é. Foi o único que, mesmo investigado pela suposta participação no esquema criminoso operado pela ex-tesoureira Sueli Feitosa, permaneceu no governo e é constantemente afagado pelo prefeito. Em 2012, para Otacílio chegar à prefeitura, Cláudio “emprestou” sua vaga na campanha eleitoral, já que seu nome tinha sido homologado na convenção do PT. Renunciou, foi substituído por Otacílio e abriu caminho para a vitoriosa trajetória do atual prefeito.

Entretanto, o presidente da Codesan — empresa de economia mista que pertence ao município — não é exatamente o modelo de gestor que o prefeito gosta de citar. Sob administração de Agenor, a Codesan ficou insolvente, sofreu inúmeros processos e só continuou funcionando porque o município injetou milhões na empresa a título de “aporte financeiro” devidamente aprovado pelos vereadores.

Agenor, inclusive, está longe de se encaixar na lei federal que impõe regras para o comando de empresas pertencentes à União, ao Estado e aos municípios. A norma foi sancionada em junho do ano passado pelo presidente em exercício Michel Temer.

De acordo com a lei, o presidente da Codesan deve ser escolhido entre “cidadãos de reputação ilibada e notório conhecimento”. A investigação por desvio de dinheiro público e a pena aplicada pela Justiça Eleitoral, entre outros, derrubam a “reputação ilibada”, enquanto não se sabe se Gimenez tinha “notório conhecimento” na gestão de empresas para assumir o cargo.

A mesma lei também determina que o presidente de uma empresa de economia mista municipal deve ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado. Além disso, precisa ter no mínimo 10 anos de experiência no setor público ou privado, na área de atuação na empresa para a qual foi indicado.

Pouco se sabe em Santa Cruz do Rio Pardo sobre o passado profissional de Gimenez, já que ele ficou muitos anos fora de Santa Cruz e só retornou no início da década passada, quando comandou o PT durante muitos anos e foi, inclusive, o presidente do partido.

Em 2012, quando se candidatou a prefeito, a informação dada por Gimenez à Justiça Eleitoral foi a de que ele não tem curso superior. Sua profissão era corretor de imóveis e seguros.