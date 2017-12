Reforma faz reaparecer antiga fachada de prédio

Na semana passada, quem passou pela esquina das ruas Marechal Bitencourt e José Ephifânio Botelho, em Santa Cruz do Rio Pardo, percebeu uma fachada diferente durante a reforma de um prédio. Na verdade, a revitalização das paredes para instalação de uma empresa de crédito fez ressurgir a fachada antiga, indicando que ali era um armazém das antigas “Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo”.

Segundo informações, o armazém comercializava a safra de santa-cruzenses, principalmente café. O grupo Matarazzo, com origem no final do século XIX, foi o maior da América Latina e chegou a empregar cerca de 6% da população da Grande São Paulo em suas unidades. Tinha, ao todo, 350 empresas de diversos ramos espalhadas em vários municípios do Brasil. Foi à falência nos anos 1980, mas até hoje o nome Matarazzo é sinônimo de pujança econômica.

O antigo armazém em Santa Cruz fechou há muitos anos. O prédio, inclusive, sediou um dos geniais restaurantes criados pelo saudoso empresário Antônio Carlos Fernandes, o “Dedé”. No local, ele instalou o “Ringo Drinks” na década de 1970, uma casa caracterizada como antigo “saloon” do faroeste norte-americano.