Santa Casa implanta processo de classificação no atendimento

A Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo implantou, desde o início do mês, o protocolo de “classificação dse risco” para atendimentos aos pacientes. O sistema já funciona em algumas unidades públicas de Saúde — como as UPAs — e permite avaliar e identificar previamente os pacientes de acordo com a gravidade do quadro clínico. Eles são selecionados através de pulseiras coloridas.

De acordo com uma das enfermeiras responsáveis pela implantação do protocolo, Patrícia Martins Yoneda, o instrumento permite a reorganização dos processos de trabalho e melhora os atendimentos.

A triagem da classificação de riscos é realizada pela própria equipe de enfermagem. No entanto, a ferramenta envolve toda a equipe multidisciplinar, composta por enfermeiros, auxiliar de enfermagem, serviço social, equipe médica, profissionais da recepção e estagiários.

Após a triagem, os pacientes recebem as pulseiras com as referentes cores da classificação — vermelho, amarelo, verde e azul. O processo da classificação começa quando o usuário procura o serviço de urgência. Ele é acolhido pelos funcionários da recepção e encaminhado para confecção de ficha de atendimento. Em seguida, é encaminhado ao setor de risco, onde é acolhido pelo auxiliar de enfermagem e enfermeiro que, utilizando instrumentos de escuta qualificada e tomada de dados vitais, se baseia no protocolo e classifica o usuário de acordo com uma cor.

O importante é que nenhum paciente poderá ser dispensado sem ser acolhido, classificado e encaminhado de forma responsável ao serviço de competência. “É importante ressaltar que não é porque o paciente foi classificado como ‘azul’ que ele deverá esperar o atendimento por quatro horas. Tudo depende das regras do fluxograma em andamento”, explicou a enfermeira Ana Beatriz Franco Santos.

A classificação de riscos também respeita a lei de preferência para idosos e crianças. No caso das gestantes, por exemplo, elas não passam pelo processo e são encaminhadas diretamente para o setor da maternidade.