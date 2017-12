Artigo: “Verdades – Primeiro Ato”

Verdades – Primeiro Ato

Carlos Eduardo Gonçalves *

Quase prenhe de razão estava Tim Maia, “Este país não pode dar certo. Aqui prostituta se apaixona, cafetão tem ciúme, traficante se vicia e pobre é de direita”. O advérbio “quase” é proposital, pois não são em todas as sentenças que concordo totalmente com Tim. Embora eu entenda perfeitamente onde ele quis chegar com isso. Identidade política é o que falta no brasileiro, pobre, classe média ou rico. O que o brasileiro tem de sobra é interesse. Quando lhe interessa, política lhe é conveniente, ou melhor, politicagem.

Identidade política existe naquele individuo que se interessa por política, que vê nas relações políticas a explicação para os acertos de uma sociedade ou as mazelas que ela possui. Neste sujeito há ideologias, como em todos nós. Gostando de política ou não, somos seres políticos. O fato de não gostar de política indica uma visão, e reforço, ela é política. Identidade política e Ideologia política são coisas distintas.

Identidade política há naquele indivíduo que conscientemente tem uma ideologia política. Trocando em miúdos, todos temos ideologias políticas, mas nem todos possuem identidades político-ideológicas.

Aí que mora o problema! É neste ponto que discordo da assertiva de Tim Maia, o pobre, o oprimido, o marginalizado nasce com o fardo de que deus quis que sua vida fosse assim. A cultura religiosa nos obriga a sermos subservientes, a ouvirmos calados tudo aquilo que o sacerdote fala. Lembro-me que um dia perguntei a minha mãe, “por que não levantamos a mão na missa para perguntar coisas ao padre? Na escola fazemos assim”. Vejam só quanta ingenuidade a minha. Minha mãe não soube responder, titubeou utilizando o argumento da autoridade; da submissão, da subserviência do fiel, ou aspirante a fiel… deixa pra lá, prefiro meu lado rebelde.

Por mais retrógrada que seja a estrutura pedagógica atual, ela nos permite algo que nenhum tipo de culto religioso nos trará: o diálogo, a exposição do contraditório, o confronto pacífico de ideias enfim, a discussão.

Ninguém é dono da verdade. A verdade de ontem é a mentira de hoje. A verdade de hoje é mentira do amanhã. A verdade é relativa. Assim nos mostra a ciência e a filosofia. Verdade é falaciosa, o que temos são paradigmas que melhor nos explicam situações no presente momento em que vivemos e convivemos com os mais diversos problemas.

O desenvolvimento da medicina é um exemplo bastante claro desta ideia que tento desenvolver. Na idade média, primórdio dos conhecimentos de anatomia humana, alquimistas realizavam intervenções cirúrgicas sem qualquer tipo de higiene. O resultado, nós já sabemos, muitas pessoas morriam. Tempos depois, algum médico ou alquimista resolveu lavar as mãos para fazer algum procedimento cirúrgico. Obviamente que as mortes diminuíram, mas ainda sim ocorriam, e com grande frequência. A conclusão foi que a terra e a poeira presentes nas mãos, quando entravam em contato com o sangue do paciente, causavam suas mortes; nesta lógica o operador que não lavava direito as mãos ficava com o débito do óbito.

Sabemos que não funciona assim. O que a infectologia nos explicou no passado é que essas mortes ocorriam em virtude da presença de microrganismos presentes nas mãos ou nos instrumentos cirúrgicos. Isso criou a necessidade de esterilização de instrumentos, lavagem e higienização das mãos e vestimentas dos médicos, bem como, uso de luvas.

A ideia acima descrita já está superada. Não são tecnicamente os microrganismos que causam mortes, mas suas toxinas. Não há, no mundo atual, sala de cirurgia livre de microrganismos, ou seja, algo extremamente esterilizado. Infecção hospitalar é algo atual.

As ideias mudam conforme sociedade muda. O que chamamos de verdade, na verdade não é uma verdade, é uma forma momentânea de resolver problemas.

Tudo mudou, a carroça de ontem é o carro de hoje, o arado de tração animal de ontem é o trator de hoje, o cavalo de ontem é a motocicleta de hoje, a máquina de escrever de ontem é o notebook de hoje.

E a escola de ontem? Sim, ela é a mesma de hoje. Por que a escola não muda? Por que a educação não muda? Por que olhamos a nuca de nossos colegas de sala? Por que ainda há giz? Por que os conteúdos veiculados na escola ainda são tratados como verdades absolutas?

Quanto às inquietações deste artigo, garanto que serão elucidadas nos próximos textos. Boas festas a todos!

* Carlos Eduardo Gonçalves é professor de Santa Cruz do Rio Pardo, biólogo e doutorando em Educação para a Ciência.