‘Corrida de Boia’ será retomada em outubro

Evento tradicional havia sido esquecido

Um dos eventos esportivos mais tradicionais de Santa Cruz do Rio Pardo já estava quase riscado da programação da prefeitura no atual governo. Na semana passada, porém, a secretaria de Cultura, Esporte e Lazer divulgou, com certo alarde, que a “Corrida de Boia” estará de volta em outubro do próximo ano.

A disputa começou nos anos 1980 e foi idealizada na gestão do então prefeito Onofre Rosa de Oliveira, quando o secretário de Esportes era o professor Alvimar Lamoso. Ele criou o esporte como uma saudável competição para unir famílias e, ao mesmo tempo, mostrar as belezas naturais do rio Pardo.

Anos mais tarde, a “corrida” ganhou uma segunda “bateria”, cuja característica não era a velocidade. O “Comboia” escolhia o vencedor de acordo com as fantasias das boias. Era comum o agrupamento de várias boias para, com bom humor, transmitir mensagens políticas ou de protestos. O “Comboia” atingiu seu auge no governo de Clóvis Guimarães Teixeira Coelho, no final dos anos 1980.

Tradicionalmente a “Corrida de Boia” é um dos eventos da programação festiva de aniversário de Santa Cruz, comemorado em janeiro.

Entretanto, as sucessivas enchentes dos últimos anos adiaram várias vezes a competição. Em 2005, por exemplo, ela chegou a ser realizada em maio, em pleno frio. Em 2016, a corrida foi suspensa e o atual governo deu sinais de “esquecer” a competição. Na semana passada, porém, a prefeitura anunciou que a competição será retomada em outubro do próximo ano. As inscrições vão começar em abril.