Clube Naútico já teve até carnaval de salão

Clube à beira do Pardo já promoveu

animados bailes carnavalescos

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Na época áurea do Carnaval em Santa do Rio Pardo, não eram apenas o Clube dos Vinte e o Icaiçara Clube que detinham a hegemonia dos bailes de salão. Outros locais da cidade também promoviam animados carnavais com direito a orquestra e foliões. Um deles era o Clube Náutico, localizado à beira do rio Pardo e que no início da década passada mudou o nome para “Ingá Náutico”.

Miro Biancão, 63, o “Mirão”, se lembra bem dos bailes no Clube Náutico. Afinal, ele era integrante do “Conjunto do Salvador Biancão”, seu pai. Adolescente, Mirão tocava no conjunto que tinha Salvador na sanfona. O instrumento ainda existe e está no chaveiro de Carlos Alberto Pinhata. “Deixo lá porque precisa funcionar”, explica. O conjunto tinha muitos músicos porque alguns eram “estepes”, pois havia revezamento no baile. “Quando um cansava, o outro entrava”, conta Biancão. A maioria tinha apelido: Mirão, Tumba Naná, Pedro Reco, Gudi, João Preto e Manivela.

O Carnaval no Náutico durava as quatro noites de folia. “Ficava lotado, mas menor não entrava. Afinal, o que rolava mesmo era pinga, já que ninguém tinha dinheiro para cerveja”, conta Mirão, que deixou de beber há muitos anos.

Segundo ele, um palco era adaptado com tablados no salão, bem próximo ao bar do Náutico.

O Carnaval de Santa Cruz era tão animado que Biancão se lembra de outros locais onde eram promovidos bailes carnavalescos, com a elite se concentrando nos tradicionais Clube dos Vinte e Icaiçara. “Em 1967, por exemplo, nosso conjunto animou um baile no barracão da Associação Suzuki, que existia onde hoje é o campo da vila Oitenta. Tudo ficava lotado”, conta.

Outro local que Biancão conheceu foi o antigo Clube Soarema, onde hoje é a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. “Eu tinha uns 14 anos e me lembro de ter pulado carnaval no Soarema. Claro que era na matinê, pois não deixavam menor entrar à noite”, conta.

O curioso é que Mirão diz que o lança-perfume era comum nos bailes. “Era liberado e usava-se para jogar nas pessoas, pois era gelado. Comprava-se em lojas”, conta. Na verdade, Mirão conta que ninguém imaginava que aquele líquido seria considerado droga. “Ninguém cheirava. No Carnaval, eu gastava parte de meu salário na loja Lorenzetti comprando lança-perfume”, diz.

Os bons tempos, segundo Mirão, se estendiam para os campos de futebol. Ele foi campeão cinco vezes pela saudosa Esmeralda e depois tentou até o futebol profissional na Esportiva Santacruzense. O esporte acabou para o zagueiro nos anos 1980. Já o Carnaval de salão, é uma tradição que está desaparecendo.