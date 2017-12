Triste aniversário

Descoberta de desfalque milionário na prefeitura

de S. Cruz completou um ano e ainda é investigado

Há exatamente um ano, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) convocava a imprensa em seu gabinete para anunciar o maior caso de corrupção da história de Santa Cruz do Rio Pardo. Aos prantos, ele confirmou que um esquema criminoso estava desviando dinheiro dos cofres públicos. Confirmou porque, no dia anterior, a primeira-dama Eliane Evaristo Assis já havia publicado em sua página no Facebook mensagens que sugeriam algo deste tipo. Eliane chegou a usar a palavra “traição” para definir o roubo e dizer que alguém tinha estragado o Natal da família.

O caso fez a cidade estremecer. Otacílio chorou copiosamente ao dar a notícia e arriscou os primeiros valores. De R$ 1 milhão, que era a primeira estimativa do rombo, sabe-se hoje que é muito maior. No entanto, até hoje não se conhece exatamente os números do desvio, já que a prefeitura de Santa Cruz ainda não conseguiu concluir sequer uma auditoria nas contas anteriores. Sabe-se, porém, que pelo menos R$ 7 milhões deixaram os cofres da prefeitura nos últimos 16 anos.

A principal envolvida era a tesoureira da prefeitura, Sueli de Fátima Feitosa, que fugiu ao ser descoberta. O caso só foi percebido porque a crise reduziu o volume de dinheiro nas contas da prefeitura. Como Sueli falsificava documentos para esconder o rombo, imaginava-se que havia uma quantia suficiente para pagar antecipadamente os salários dos servidores na véspera do Natal do ano passado.

Quando Otacílio deu a ordem, Sueli ficou desesperada e transferiu irregularmente valores de uma conta “carimbada”, cujos valores não podiam ser usados para o pagamento de salários. Uma funcionária deu o alarme.

A Polícia Civil perdeu o chamado “elemento surpresa” quando o casal oficial divulgou o escândalo. No início das investigações, o delegado Renato Mardegan disse que, caso tudo fosse mantido em sigilo, sem alarde na imprensa, os responsáveis teriam os telefones grampeados e fatalmente as informações fatalmente seriam facilitadas.

Entretanto, os policiais se mobilizaram e, ainda no final do ano passado, conseguiram uma proeza que desencadeou toda a investigação. Munidos com autorização da Justiça, eles invadiram as residências de Sueli Feitosa e das irmãs dela, além de uma chácara na zona rural. Foi aí que a população, através da imprensa, tomou conhecimento da vida de luxo da família de Sueli Feitosa, cujo salário base na prefeitura era pouco mais de R$ 1,2 mil.

A polícia chegou a prender a mãe de Sueli, Maria da Conceição Feitosa, que ficou poucos dias num presídio, enquanto a filha, também com mandado de prisão, permanecia foragida. O cunhado de Sueli, Adilson Gomes, também foi preso e passou vários meses na cadeia.

Quando Sueli se entregou, ainda no presídio ela escreveu uma “delação pública” contando que foi ameaçada por autoridades para desviar dinheiro da prefeitura. Segundo ela, os principais envolvidos posteriormente acabaram “autorizando” saques pessoais de Sueli.

Ela acusou o ex-prefeito Adilson Mira — que, segundo ela, era chamado de “chefe” — e o ex-secretário Ricardo Moral como responsáveis pelo início do esquema de desvio de dinheiro. Moral teria recolhido envelopes já no início do governo de Otacílio Parras, em 2013. Depois, ainda segundo a ex-tesoureira, ela foi ameaçada pelo atual presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, que também passou a se beneficiar do esquema criminoso.

Um habeas corpus liberou Sueli e o cunhado. Mas ainda houve batalhas no âmbito interno do processo, já que o delegado Renato Mardegan foi obrigado a responder na Corregedoria uma série de denúncais feitas pelo advogado da ex-tesoureira, Luiz Mitsunaga, que reclamou da postura e de algumas atitudes de Mardegan no inquérito. O delegado ganhou todas e as denúncias foram arquivadas.

Documentos

Nos últimos meses, com a decretação do sigilo judicial nos inquéritos, a imprensa passou a silenciar sobre o caso, já que não tem mais acesso a informações. Na semana passada, o delegado Renato Mardegan disse que não pode divulgar o andamento das investigações por ordem da Justiça.

Entretanto, ele e sua equipe ainda permanecem analisando milhares e milhares de documentos que foram aprendidos há quase um ano nas residências dos Feitosas.

A Polícia Civil, na verdade, está montando a estrutura do esquema comandado por Sueli Feitosa que, ao que tudo indica, financiava toda a vida nababesca da família. São notas fiscais, extratos bancários, contas de supermercados, prestações de automóveis e imóveis e despesas com viagens.

Sete pessoas já foram indiciadas, mas nenhuma ainda foi denunciada pelo Ministério Público. Para 2018, a avaliação é que a denúncia deve chegar às mãos do juiz da Vara Criminal. Portanto, não se descartam novas prisões.

Sueli perde carro

para a financeira

A ex-tesoureira Sueli Feitosa e seus familiares estão com todos os bens bloqueados ou sequestrados pela Justiça, num total de quase R$ 7 milhões. No entanto, todos ainda podem usufruir dos imóveis, como casas de luxo, automóveis, camionetes e muitos outros.

Menos um. A Chevrolet Spin, um dos dois carros pessoais de Sueli Feitosa — o outro foi apreendido — foi confiscada por uma financeira há alguns meses. O veículo era financiado e Sueli, depois que o esquema de desvio de dinheiro público foi descoberto, não conseguiu mais pagar as prestações.

Como o automóvel seminovo constava na relação de bens bloqueados, a financeira precisou recorrer ao juiz que comanda o caso, explicando a situação. O magistrado concordou que o bloqueio não poderia persistir sobre um bem que ainda não estava pago e, portanto, pertence de fato à instituição financeira. O Spin, que ficava na garagem da casa de Sueli Feitosa, no Residencial Braúna, um dos bairros de alto padrão da cidade, foi confiscado e levado.