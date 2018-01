Aposentada ganha o carro da ACE

Mesmo com chuva, sorteio reuniu centenas na

noite de sexta-feira, na praça Leônidas Camarinha

A professora aposentada Doraci Martins Maia, 72, levou um susto na noite de sexta-feira, 29, quando um telefonema informou que ela tinha ganhado um automóvel zero quilômetro no sorteio de fim de ano da ACE — Associação Comercial e Empresarial — de Santa Cruz do Rio Pardo. Doraci não estava no evento, realizado na praça Leônidas Camarinha, mas foi levada até o local, onde uma multidão se concentrava.

O sorteio reuniu milhares de cupons que os consumidores retiraram a cada compra e depositavam nas urnas espalhadas pelo comércio. Além do carro, outros sete prêmios também foram sorteados, entre produtos eletrônicos, bicicleta e até piscina e churrasqueira.

A chuva quase tirou o brilho do evento de anteontem na praça Leônidas Camarinha. Horas antes do sorteio, choveu forte e os organizadores ficaram preocupados. No entanto, a chuva deu trégua e centenas de pessoas lotaram a praça central de Santa Cruz do Rio Pardo. Antes do esperado sorteio, houve o tradicional show do multimídia Jair Supercap, que cantou sucessos de vários gêneros, com destaque para o sertanejo.

No sorteio, a felizarda foi a professora aposentada Doraci Martins Maia, 72, que mora na rua Antonio Mardegan, no centro de Santa Cruz. Ela recebeu o cupom da loja Lupo, cuja vendedora vai ganhar R$ 200 em vale-compra.

Por telefone, Doraci foi chamada ao local do evento e viu o Fiat Mobi Easy ano 2018 que ganhou no sorteio. Feliz, ela aparentava surpresa com a sorte.

Os outros consumidores sorteados foram Leiva Paiva Lourenço (churrasqueira elétrica), Giseli Marilei de Oliveira (piscina de 2.400 litros), Maire Aparecida Cardin (um tablet), Antonio Carlos Braga (bicicleta), Daiane Ribeiro Barbosa Padilha (celular Galaxy), Leandro Scatamburlo (um ar-condicionado de 9.000 btus e Vânia Cristina Soares Gozzo (uma TV 32 polegadas). Os contemplados devem retirar os prêmios a partir de terça-feira, 2.

Há anos a Associação Comercial realiza promoções para incentivar as compras no comércio de Santa Cruz do Rio Pardo. Nos últimos tempos, a entidade passou a oferecer um automóvel no final de ano. Na sexta-feira, dia do sorteio, a urna gigante da ACE ainda recebeu cupons até o início da noite.