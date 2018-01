Estilo ‘hippie’, uma vida alternativa

Jovem de Santa Cruz do Rio Pardo

escolheu ser um artista de rua

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Foi um forte movimento que quebrou paradigmas, contestou valores e principalmente pregou a paz mundial. Mas até hoje a tribo que floresceu nos anos 1960 e 1970 ainda existe sob a mesma inspiração, agora tendo o artesanato como uma de suas grandes expressões. E continua influenciando gerações. Que o diga o santa-cruzense Maurício Aparecido Gonçalves Júnior, 22, que trocou os estudos de Agronegócio na Fatec de Ourinhos pelas ruas. “Foi opção mesmo. É no artesanato que eu me realizo”, diz.

Maurício, por sinal, não gosta do termo “hippie”, que para ele ficou no passado. “O estilo lembra o movimento antigo dos anos 1960 ou 1970. Hoje, muitas pessoas acham que fazer artesanato é coisa de hippie. Mas eu me considero um artista de rua”, explicou.

Claro que a escolha não foi fácil. Maurício enfrentou a discordância da família e até o desprezo de alguns amigos. Contudo, decidido a experimentar uma vida alternativa, saiu pelo mundo há pouco mais de um ano. Na bagagem, poucas roupas, a cara e a coragem.

Aprendeu rapidamente a produzir artesanato, olhando colegas e recebendo dicas de outros artistas. Aos poucos, a arte se diversificou. “Ainda tenho muito a aprender”, admite. Hoje, Maurício faz colares, pulseiras e vários produtos, tudo na rua. A matéria prima é variada, desde penas de pássaros que ele encontra nas viagens, a pedras coloridas, arames e linhas. Em minutos, é capaz de fazer um anel com uma bela clave de sol desenhada.

Encontro num “rolé”

Há um ano, Maurício conheceu Bruna Novais de Souza, 25, aluna do curso de Turismo na Unesp de Presidente Prudente, um dos destinos provisórios do jovem. O encontro foi casual, já que Bruna é de Ilha Solteira, no Mato Grosso. Porém, o suficiente para os primeiros olhares apaixonados. Os dois voltaram a ter contato pelo Facebook e pronto. Estão juntos há quase um ano, sempre viajando.

Na semana passada, o casal passou o Natal em Santa Cruz do Rio Pardo, onde Maurício aproveitou para visitar os pais, que hoje já aceitam a profissão artística do filho. De quebra, fizeram bons negócios expondo seus produtos à cidade. Onde? Nas ruas, claro.

Bruna se formou em Turismo. Maurício é técnico formado pela Escola Agrícola de Santa Cruz. Juntos, eles já rodaram pelo Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. Gostam mais de regiões litorâneas, mesmo porque os clientes são mais exigentes e o preço das mercadorias sobe com as altas temporadas. Os europeus, por exemplo, adoram peças com penas de aves raras. Maurício mostra exemplares coloridos de penas de araras, mas também exibe outros objetos exóticos, como unhas de javali, bicho-preguiça e até tamanduá ou dentes de jacaré. Tudo impressiona. “Já fiz peça com rabo de tatu. Geralmente estas coisas eu ganho nas viagens”, conta.

As pedras, multicoloridas, geralmente são encontradas nas estradas, durante as viagens. Maurício bate o olho e já imagina a peça pronta. Claro que a lapidação requer uma terceirização, já que o artista não anda pelas ruas com ferramentas pesadas. Mas há ametistas, quartzos ou opalinas à vontade.

Na trilha

Nem tudo são flores nas aventuras pelas cidades brasileiras, já que existe preconceito. “Um dia, alguém passou perto de mim e exclamou ‘vá trabalhar!’, como se eu não estivesse trabalhando. Mas também há muitos que elogiam nossa arte. Na verdade, a gente se acostuma”, diz Maurício.

Antes de conhecer Bruna, ele não tinha um roteiro pronto para as viagens. Dificilmente pernoita em hotéis ou pousadas, mesmo quando os negócios vão bem. “Gosto mesmo é da liberdade”, diz, explicando que geralmente procura um local para acampar.

Neste domingo, quando o jornal ganha as ruas, Maurício e Bruna já estarão na estrada. Rumam para Londrina, onde devem trabalhar numa festa, e, depois, fazem o caminho de volta. Na verdade, passam por Santa Cruz apenas dois dias, pois querem realizar um sonho antigo: conhecer o Uruguai e, em seguida, ficar alguns dias na Patagônia argentina. Voltam quando o vento soprar…

* Colaborou Toko Degaspari