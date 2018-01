Na região, só Santa Cruz decretou ‘feriadão’ de dez dias

Em Ourinhos, até o prefeito Pocay despachou

normalmente; postos de saúde abriram na região

Somente Santa Cruz do Rio Pardo manteve praticamente todas as repartições do município fechadas durante 10 dias ininterruptos. O “feriadão” começou no final do expediente do último dia 22, uma sexta-feira, e só termina na próxima terça-feira, 2 de janeiro de 2018. Além do prédio do Paço Municipal, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) determinou o fechamento das escolas, creches e até postos de saúde. As farmácias municipais também não estão abertas nestes dez dias.

O prefeito Otacílio justificou a medida dizendo que todos os municípios da região adotaram a mesma jornada e ninguém seria prejudicado, nem mesmo na área de Saúde, porque a UPA — Unidade de Pronto Atendimento —, localizada no bairro da Estação, continuaria funcionando dia e noite.

A prefeitura de Santa Cruz decretou ponto facultativo nos dias 26, 27, 28 e 29 de dezembro, folgas que se juntaram aos feriados de fim de ano. Portanto, não haverá descontos nos salários.

Segundo Otacílio Parras, as cidades da região sempre fizeram o mesmo. “Todos os nossos vizinhos e a maioria das cidades do Estado fazem isso”, garantiu.

O prefeito disse que as críticas ao “feriadão” administrativo são indevidas, mesmo no caso do fechamento dos postos de saúde. “Nesta época, posto de saúde fica parado, apesar do pagamento de médicos, funcionários e tudo. São raras as pessoas que vão consultar”, afirmou Otacílio. “Então, para quê vamos deixar aquilo aberto e gastando? É melhor fechar e dar folga para os funcionários”, emendou.

Segundo Otacílio, a UPA dispõe de uma farmácia para atender os usuários. No entanto, ele deu um conselho curto para pacientes que se esqueceram de buscar remédios específicos antes do longo período de feriado, medicamentos que não estão disponíveis na UPAS. “Neste caso, a pessoa deveria levar umas palmadinhas”, disse.

Região funcionou

A informação de que houve “feriadão” administrativo em todas as cidades da região é falsa. Em Ourinhos, por exemplo, todas as repartições, inclusive postos de saúde e até a própria prefeitura, funcionaram normalmente até o final do expediente de sexta-feira, 29.

Segundo informações da assessoria de imprensa do município, o prefeito Lucas Pocay (PSD) despachou normalmente em seu gabinete durante toda a semana e chegou a vistoriar obras. As secretarias e repartições funcionaram até anteontem.

O mesmo aconteceu em Chavantes, onde todas as repartições e a prefeitura ficaram abertas entre o Natal e o Ano Novo.

Em Bernardino de Campos, segundo o chefe de gabinete do município, Carlos Malagutte, a prefeitura também fechou as portas entre as comemorações, mas algumas repartições continuaram atendendo a população. É o caso da Farmácia Municipal, que manteve as portas abertas, em regime de plantão, das 9h às 15h.

Em Ipaussu, São Pedro do Turvo e Espírito Santo do Turvo, somente as sedes dos governos permaneceram fechadas, com os postos de saúde abertos normalmente.