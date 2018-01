O que dizem as cartas para 2018?

Rádio 104 FM ouviu cigana sobre previsões de

2018 para Santa Cruz; programa vai ao ar amanhã

Previsões para o Ano Novo anunciadas por alguém que sequer conhece Santa Cruz do Rio Pardo. Esta é a proposta do radialista Diego Singolani no programa que vai ao ar amanhã a partir das 13h pela 104 FM. Ele entrevistou a professora Rose de Souza, que é cigana e diretora da “Universidade Holística “Carmem Romanin Sunacai”, de São Paulo. Rose se apresenta como consultora do oráculo cigano desenvolvido na França no século XVII, especialista em interpretar cartas ciganas.

As previsões são tradição em todo final de ano, quando as pessoas têm curiosidade em “desvendar” fatos que podem acontecer em 2018. A própria Rose explicou que nem todos acreditam. “As pessoas sempre querem respostas, mas elas às vezes não agradam”, afirmou.

O radialista Diego Singolani gravou o programa no final de semana, por telefone. Enquanto ele perguntava, do outro lado da linha a cigana jogava as cartas e interpretava as previsões de acordo com a ótica de seu trabalho. “Achei interessante este convite porque nunca estive em Santa Cruz do Rio Pardo, embora já conheço o Paraná e até o Paraguai”, disse.

O resultado, afinal, foi surpreendente. Rose falou com desenvoltura sobre os fatos que aconteceram em Santa Cruz do Rio Pardo e quais os desdobramentos para o próximo ano. A reportagem não vai contar muitos detalhes antes do programa “Giro de Notícias” especial, a partir das 13h de amanhã.

Mas há algumas revelações curiosas. A cigana, por exemplo, garantiu que o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) não vai mais renunciar ao cargo até o final do mandato. “Agora ele vai até o fim”, disse, embora surpresa com uma série de dificuldades que observou nas cartas.

A cigana também comentou o escândalo de desvio de dinheiro público e vai anunciar, segundo a ótica das cartas, se a ex-tesoureira Sueli Feitosa agiu sozinha quando retirou milhões dos cofres da prefeitura de Santa Cruz. Ela também vai falar sobre o provável tempo para desfecho do caso na Justiça, uma vez que já existe nas ruas um sentimento de impunidade.

A interpretação de fatos através das cartas costuma gerar muita curiosidade a cada final de ano, mas poucos dizem acreditar na veracidade das informações. Acredite ou não, as previsões da cigana sobre Santa Cruz do Rio Pardo vão ao ar amanhã na rádio 104 FM.