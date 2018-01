Caminhão sem freio parou em poste

Semana teve dois acidentes envolvendo

veículos pesados e postes em Santa Cruz

Apesar do susto do motorista e das pessoas que passavam pela avenida Ângelo Carnevalle no final da tarde de quarta-feira, 27, ninguém ficou ferido num espetacular acidente. Um caminhão perdeu o freio e, no início da avenida, logo após o pontilhão da SP-225, atingiu um poste de energia elétrica. Segundo o motorista, foi a única solução para evitar que o pesado veículo desgovernado seguisse em direção à antiga sede da Polícia Militar, onde hoje funciona o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.

Segundo o motorista, cujo nome não foi divulgado, o caminhão começou a perder o freio ainda na rua Francisco de Paula Abreu Sodré, nas imediações da UPA — Unidade de Pronto Atendimento —, quando virava em direção à avenida Ângelo Carnevalle. O caminhoneiro, que mora em Ourinhos, contou que percebeu que haveria uma tragédia caso o veículo continuasse descendo a avenida.

Ele avançou o sinal vermelho no pontilhão. “Torci para que nenhum carro cruzasse o semáforo. Quando vi a descida maior, preferi jogar o caminhão no poste e não arriscar a vida de outras pessoas”, contou o motorista.

O caminhão praticamente “abraçou” um poste existente nas proximidades da construção da igreja evangélica “Assembleia de Deus”. É que, naquele trecho, o veículo desgovernado já estava em alta velocidade.

Se continuasse a trajetória, o caminhão não conseguiria fazer a curva da avenida nas proximidades da ponte sobre o rio Pardo. Era provável que ele invadiria a sede do Sindicato dos Servidores e ainda poderia atingir outros veículos na avenida, uma vez que já era horário de pico e o trânsito no local aumentava.

O caminhão transportava uma carga de água mineral e teve de ser descarregado. O poste também foi retirado por uma equipe da CPFL.

Carro na contramão joga

circular em cima de poste

Ônibus parou a centímetros de

um estabelecimento na Vila Oitenta

Um automóvel que transitava pela contramão em uma rua na Vila Oitenta, na manhã da última segunda-feira, 25, provocou um acidente com um ônibus circular da empresa “Rápido Rio Pardo”, que opera a concessão no trecho urbano da cidade. Ninguém ficou ferido, mas o susto no bairro foi muito grande. Afinal, o veículo — com oito passageiros, além do motorista — invadiu a calçada e derrubou um poste.

O acidente aconteceu na rua Frediano Colli, que foi invadida em sua contramão por um Chevrolet Celta, que fez a conversão pela travessa Alfredo Ribeiro. O automóvel atingiu a lateral do ônibus circular, que perdeu o controle. O motorista subiu na calçada e acabou praticamente derrubando um poste de energia elétrica.

Só não aconteceu uma tragédia porque o poste ficou encostado no ônibus e não caiu totalmente. “Eles tiveram muita sorte, pois aqui passa uma rede elétrica de 11 mil volts. Se esses fios tivessem estourados e atingido a lataria da circular, só Deus sabe o que teria acontecido com os passageiros”, disse um funcionário da CPFL “Santa Cruz” que inspecionou o local após o acidente.

A quadra ficou isolada até que o ônibus fosse retirado e a CPFL providenciasse a troca do poste. A circular, por sinal, só foi retirada após a chegada de um guindaste para levantar o poste.

Durante algumas horas, o bairro ficou parcialmente sem energia elétrica.