Cidade pode ficar vários meses sem monitoramento em prédios públicos

Empresa que fazia serviço pode se transferir para Ourinhos;

prefeito sugere que município pode montar sistema próprio

Os prédios municipais de Santa Cruz do Rio Pardo estão sem monitoramento por câmeras desde o mês de outubro. O problema foi causado por um impasse na licitação para escolha da empresa que deverá seguir o trabalho implantado há muitos anos pela prefeitura. A Service Security presta o serviço desde 2011, quando instalou uma central de monitoramento, e cede as imagens para as polícias civil e militar. Ela venceu a última licitação, mas o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) não quis homologar o resultado e anunciou um novo certame para o início de 2018.

Enquanto isso, alguns prédios públicos já estão sofrendo ação de vândalos. O sistema de monitoramento dispõe de centenas de câmeras, caixas de som e holofotes em dezenas de imóveis do município. É o caso, por exemplo, da Biblioteca Municipal, Museu Histórico “Ernesto Bertoldi”, a própria prefeitura, todas as escolas e creches municipais, recinto da Expopardo, Tiro de Guerra e outros locais. O serviço funciona 24 horas por dia e já elucidou vários casos de invasões, roubos e até tráfico de drogas perto de escolas.

A interrupção da vigilância começou por um erro da administração. O setor jurídico demorou para providenciar a abertura de nova licitação, já que o contrato com a Service estava vencendo. O contrato terminou no dia 13 de outubro e a licitação só aconteceu uma semana depois.

No entanto, uma nova “trapalhada” — a divulgação de dois editais diferentes — anulou o primeiro certame. Um segundo foi realizado em novembro e a Service foi a vencedora, com um preço R$ 3 mil superior ao primeiro. A diferença fez com que o prefeito Otacílio Parras anulasse a licitação, alegando que o preço subiu no espaço de poucos dias.

O dono da Service, João Newton Cesar Filho, diz que a diferença no valor ocorreu porque a licitação foi na modalidade pregão, onde existe um “leilão” entre as empresas participantes, com os valores sendo menores a cada lance. Parou em R$ 68 mil, a última oferta da Service.

Com o cancelamento da licitação pelo prefeito, a Service ainda manteve o monitoramento por algumas semanas, mas acabou desligando definitivamente o sistema. Desde então, todos os prédios públicos municipais estão sem vigilância por câmeras.

Sistema próprio

O plano do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) é a prefeitura montar uma central de monitoramento própria. Ele já fez esta sugestão num dos pronunciamentos recentes à rádio Difusora, ressaltando que ainda vai tentar uma última licitação para regularizar o sistema de vigilância.

O ponto de discórdia está na propriedade dos equipamentos utilizados para o monitoramento. Segundo apurou a reportagem, um dos contratos de renovação com a Service previa a transferência dos equipamentos depois de certo período. O contrato subsequente, porém, já não teria esta cláusula. No entanto, é nela que o prefeito se baseia para abandonar a terceirização e implantar uma central de monitoramento na própria prefeitura. É provável que o dilema seja resolvido no âmbito do Poder Judiciário.

Questionado pelo jornal sobre a existência desta cláusula, o empresário João Newton Cesar Filho disse na última quinta-feira, 28, que não vai se pronunciar no momento. Ele ainda acredita que o impasse será resolvido no início do próximo ano.

À Band FM, porém, Newton César admitiu que sua empresa, a Service Security, pode se transferir de Santa Cruz do Rio Pardo caso a prefeitura monte uma central própria. Neste caso, os mais de 20 funcionários que atuam em Santa Cruz serão demitidos.

A cidade, por ser a pioneira no sistema de monitoramento da Service, serviu como “vitrine” para a empresa passar a prestar serviços em outros municípios. A Service, por exemplo, foi contratada pela prefeitura de Ipaussu e Ourinhos. Esta última provavelmente será a nova sede da empresa caso os serviços em Santa Cruz sejam definitivamente interrompidos.

Otacílio: se houver invasão de

prédios, culpa é da imprensa

Segundo ele, radialistas ‘estimulam’ os

atos de vandalismo em prédios públicos

O prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) anunciou na rádio Difusora, na última quarta-feira, 28, que haverá uma nova licitação para os serviços de monitoramento por câmeras nos prédios municipais. Por enquanto, os espaços públicos seguem sem qualquer tipo de vigilância. Além de admitir que a prefeitura pode assumir este tipo de serviço por conta própria, Otacílio sugeriu que setores da imprensa podem estar “estimulando” atos de vandalismo em prédios do governo municipal.

O prefeito explicou que anulou a última licitação porque, num período de 15 dias, a Service Security reajustou os valores em 5%. “É impossível assinar um contrato por um preço maior num prazo de poucos dias. Com certeza teria minhas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas”, afirmou.

O prefeito se referiu ao fato de, numa licitação que acabou sendo anulada em outubro, a Service ter oferecido R$ 65 mil. Na outra, duas semanas depois, o valor vencedor foi R$ 68 mil, da mesma empresa. Otacílio não explicou, entretanto, que a modalidade foi “pregão”, onde existe um “leilão para baixo” até que o último lance seja declarado vencedor. O valor parou em R$ 68 mil e não houve outras ofertas.

Segundo o prefeito, a prefeitura de Santa Cruz somente vai contratar uma empresa se o preço for justo. “Nós não vamos ficar reféns de ninguém, nem de fornecedores. O valor precisa ser apropriado”, afirmou. Se isto não acontecer, Otacílio disse que a prefeitura vai implantar sua própria central de monitoramento.

Neste caso, a prefeitura de Santa Cruz deverá abrir concurso público para contratação de técnicos e engenheiros especializados em monitoramento por câmeras. Como a estrutura administrativa demanda tempo, é muito provável, se isto realmente acontecer, que os prédios públicos só voltem a ter vigilância no segundo semestre do próximo ano.

Surpreendentemente, o prefeito também negou estarem ocorrendo vandalismo em prédios públicos sem a vigilância por câmeras. Ele atacou a rádio 104 FM, onde o assunto foi abordado um dia antes pelo radialista Diego Singolani e pelo jornalista Sérgio Fleury, diretor do DEBATE. “Santa Cruz, que eu saiba, tem uma população pacata e ordeira. Isto é brincadeira de criança, é estimular as pessoas a cometer vandalismo. Se isto acontecer de fato, eu vou desconfiar de algumas pessoas”, disse o prefeito Parras, sem rodeios.

Uma dia antes, o administrador do cemitério municipal, Fernando Gagrione, registrou queixa na polícia sobre atos de vandalismo. O vidro de uma das portas foi quebrado e alguém furtou exatamente uma câmera de segurança.