Coluna Dicas – Edição de 31/12/2017

Pedágio

O diretório municipal do PT anunciou que vai recorrer da sentença judicial que rejeitou as contas de 2015 do partido e multou o ex-presidente Benedito Batista Ribeiro, atual vice-prefeito, e o ex-tesoureiro Cláudio Agenor Gimenez, atual presidente da Codesan, em R$ 8.659,83. A principal irregularidade foi a cobrança ilegal de um “pedágio”, batizada de “contribuição”, para os detentores de cargos comissionados nomeados para o governo pelo prefeito Otacílio Parras Assis (ex-PT). O diretório entende que o estatuto petista, que prevê este tipo de contribuição, está acima da lei. Então, tá…

Fora

O diretório petista também esclarece que Cláudio Gimenez já não é mais filiado no partido e, portanto, não pode falar em nome da legenda. O curioso é que, no último evento do PT em Santa Cruz, em novembro, na visita do deputado Arlindo Chinaglia, foi Gimenez, ao lado do prefeito Otacílio, quem comandou a reunião…

Bônus devolvido

O bônus de Natal concedido pelo prefeito Otacílio aos funcionários da prefeitura neste final de ano desta vez não contemplou os agentes políticos. É que, no ano passado, ao julgar as contas de 2014, o TCE-SP descobriu que o prefeito estava pagamento auxílio-alimentação e bônus de Natal a todos os secretários e ao presidente da Codesan, num total de R$ 10,4 mil. O Tribunal de Contas mandou suspender imediatamente a regalia ilegal e determinou a devolução dos valores. Entre os privilegiados, estava o atual presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, cujo salário passa de R$ 10 mil.

Presente

Não se sabe se houve o tradicional “amigo secreto” na prefeitura. É que tinha muita gente com vontade de sortear o prefeito Otacílio Parras para presenteá-lo. Alguns pensaram até numa bela sandália…

Pretendente

O prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) já deu um “puxão de orelhas” público no secretário de Educação, Fernando Bitencourt. Há tempos Otacílio não vem gostando da conduta do secretário, que a cada dia ganha mais admiração entre os funcionários. No entanto, ninguém se atreve a criticar o líder maçom do governo. Agora, surgem informações de que o próprio grupo pode começar a discutir uma provável candidatura de Fernando à sucessão de Otacílio. É como diz um velho ditado: “Se não pode vencer seu inimigo, una-se a ele”…

Haja papel

Para virar o ano com todas as publicações legais em dia, o Semanário Oficial da prefeitura circulou na semana passada com surpreendentes 118 páginas. O desta semana, aliás, ainda nem circulou.

Asfalto

esfarelando

A quadra final da Tiradentes, a grande obra de revitalização do atual governo, já está com o asfalto esfarelando. Financiado com dinheiro federal, certamente o serviço deve estar na garantia. O prefeito Otacílio é o maior proprietário de lotes daquele trecho.

“Coisas de Política”

Últimas palavras

Um trabalhador da prefeitura daquele lugarejo sofreu um acidente gravíssimo numa obra e acabou morrendo. No seu velório, com la presença de muitos políticos prestando suas últimas homenagens ao falecido, observou-se a presença de outro trabalhador da obra. Este chorava descontrolado e não saía de perto do caixão. Percebia-se a sua comoção, enquanto as lágrimas banhavam seu rosto.

Um vereador, pretendendo demonstrar-se solidário, se aproximou do rapaz:

— Você devia ser muito amigo do falecido, não é?

— Amigo? Para mim ele era um verdadeiro irmão. Tanto que, o senhor vereador pode não acreditar, mas suas últimas palavras foram para mim…

— Verdade? E o que foi ele disse?

— Gritou pelo meu nome e disse: “Pelo amor de Deus, não mexa neste andaimeeee!!!”

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)