Homem é preso por ter pássaros e arma de fogo

Morador de Bernardino também

foi multado em mais de R$ 23 mil

Um morador de Bernardino de Campos foi multado em mais de R$ 23 mil após ser flagrado pela Polícia Militar Ambiental com vários pássaros silvestres em cativeiro. A ocorrência foi registrada no sábado, 23, e os animais foram recolhidos e posteriormente devem ser libertados numa área rural.

Houve uma denúncia anônima de que o morador tinha mais de 20 pássaros em situação irregular em sua residência, cujo endereço não foi divulgado.

No local, os policiais ambientais encontraram mais de 20 gaiolas com pássaros silvestres apreendidos, o que é ilegal. Durante a busca na residência, também foram encontradas uma espingarda e um revólver.

O homem, cujo nome não foi divulgado, recebeu voz de prisão e foi conduzido para o plantão da Polícia Civil. Ele vai responder a processo por crime ambiental e terá de pagar a multa de R$ 23 mil.

É comum as pessoas possuírem pássaros em casa, mas a guarda de espécies consideradas silvestres é considerada crime ambiental. A lei prevê prisão, mas também dá margem ao juiz para não aplicar penas quando a espécie não é considerada ameaçada de extinção.