Polícia investiga morte de jovem encontrado no rio Pardo

Morador de Santa Cruz estava desaparecido desde

sábado, quando foi visto num baile funk em Ourinhos

Desaparecido desde o último sábado, 23, Igor Caetano da Silva foi encontrado morto no final da tarde de quarta-feira, 27, nas águas do rio Pardo, no município de Santa Cruz do Rio Pardo. O cadáver do jovem de 21 anos já estava em estado avançado de putrefação e só foi possível a família fazer o reconhecimento por causa das tatuagens que ele possui nos braços e perna.

Igor saiu de casa no sábado. Na madrugada, ele teria sido visto num baile “funk” em Ourinhos, no local conhecido como “Pedrão”. Como não voltou para o lar, a família fez apelos nas redes sociais à procura do jovem.

No final da tarde de quarta-feira, dois advogados que praticavam caiaque pelas águas do Pardo, nas imediações do frigorífico Itajara, se surpreenderam ao ver um corpo enroscado em um matagal às margens do rio. Eles acionaram o Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo.

A equipe dos bombeiros levou um bote para o local, que fica nas imediações da vila Divineia. Em poucos minutos, o corpo de Igor foi retirado das águas pelos bombeiros.

O corpo tem algumas marcas, mas nada indica, por enquanto, que tenha sido um homicídio. Algumas marcas no pescoço, por exemplo, foram provocadas por uma corrente, já que o corpo inchou muito durante a decomposição.

Segundo consta nos registros da Polícia Civil, Igor Caetano da Silva estaria desaparecido desde a madrugada de sábado e teria sido visto pela última vez em uma festa na cidade de Ourinhos. No bolso da bermuda que ele usava havia um aparelho celular, uma quantia em dinheiro e um pacote de papel de seda, além de um relógio no pulso.

O cadáver foi enviado para o Instituto Médico Legal (IML) ainda na noite de ontem e liberado na manhã de quinta-feira, quando foi sepultado no cemitério de Santa Cruz do Rio Pardo.

O laudo oficial do médico legista da Polícia Civil só deverá ser divulgado dentro de duas semanas. No entanto, tudo indica que o jovem morreu por afogamento.

A polícia, porém, investiga se Igor tinha problemas com alguém. Há rumores de que ele deixou a festa em Ourinhos aparentando estar sendo ameaçado.

A delegado Isabel de Oliveira Bertoldo, responsável pelo caso, instaurou inquérito para investigar as circunstâncias da morte.

O pai de Igor, em entrevista ao radialista Dário Miguel, da Band FM, deixou claro que o filho estava com amizades suspeitas. “Eu não conhecia os amigos dele e só começamos a encontrá-los depois que fizemos um alerta na internet”, disse. Segundo o pai, alguns colegas de Igor disseram que o jovem voltou de Ourinhos às 3h da madrugada de sábado, quando foi deixado nas proximidades de uma antiga torrefação às margens da rodovia SP-225, no bairro da Estação.

Ainda de acordo com o pai de Igor, o jovem tinha uma namorada em Chavantes, que ficou desesperada quando recebeu notícias do desaparecimento do rapaz.

O sepultamento foi rápido devido ao estado avançado de putrefação do corpo de Igor Caetano da Silva. Ele morava na vila Nabig Queiroz.