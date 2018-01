Cartas – Edição de 31/12/2017

‘Relevantes serviços prestados’

Nem sempre a escolaridade, mesmo de ensino superior, dá pleno entendimento e discernimento do significado exato das palavras.

Passo, então, a tentar explicar aos menos favorecidos da língua pátria o significado exato do titulo do artigo. Refere-se ele, a relevantes serviços prestados altruísticamente a comunidade em que eles foram feitos, sem nenhum pagamento pecuniário para o feito. Incluir nesse sentido uma dezena de nomes e pessoas, que não nasceram aqui, mas há várias décadas prestam serviços altruísticos a essa cidade. E jamais — alguns já falecidos — foram lembrados com a láurea máxima da cidadania dessa cidade.

No momento, quero enumerar alguns deles, apenas alguns, que mostram o verdadeiro significado da láurea máxima da cidadania local. E o que estou tentando explicar, mesmo a pessoas que possuem título de ensino superior, mas não enchergam os fatos verdadeiros.

Alguns poucos exemplos:

— Salvador Consalter, nascido em Cabrália Paulista, mudou para este município muito novo, e sempre prestou serviços comunitários no distrito de Clarinea, pertencente a Santa Cruz do Rio Pardo. Teve residência nessa cidade onde criou e educou os filhos.

Idarilho Consalter, do mesmo nascimento que o irmão, foi o sócio fundador da Rio Pardense, primeira concessionária Volkswagen para Santa Cruz e região. Foi empresário e fazendeiro no município e deu a região muitos empregos. inclusive na transportadora Rio Pardense, precursora dos caminhões FNM e posteriormente a frota de Scania. Em se tratando de dar empregos, e se esta é a tônica da láurea de cidadão, ele merece vários pela quantidade de empregos.

Antonio Salvador Consalter, melhor dizendo Dr. Antonio, há muitos anos é agrônomo do Sindicato Rural de nossa cidade e é nascido na hoje estância turística de Santa Barbara, antigamente Santa Barbara do Rio Pardo.

Mas só tem Consalter nessa lista? Não, muitos mais que vou me lembrando.

João Batista de Oliveira, mineiro, foi por muitos anos comerciante de materiais elétricos na Euclides da Cunha. Foi instalador de mini usinas, que geravam energia elétrica nas fazendas. Conheci uma delas, instalada na fazenda Santa Tereza que, até ser roubada, pertenceu ao meu avô Chico Paulo.

Domenico Chineli, o popular Nelo, o “Nelão”, que criou o primeiro consórcio de veículos em Santa Cruz do Rio Pardo na década de 70. Deu muitos empregos nesta cidade e também felicidade a muitos contemplados que não conheciam o sistema. Meus pais Bene e Major foram beneficiados com dois veículos por sorteio. Nelão e o tio Idarilho, popular “Lilo”, deram muito mais de centenas de empregos.

Dr. Paulo Coraza, médico vindo de Garça em 1960, sempre prestou relevantes serviços a esta comunidade. Membro do corpo clínico da maternidade Maria Perpétua Piedade Gonçalves, tornou-se amigo de grande figuras políticas da cidade. como Doutor Ciro Camarinha, Doutor Ângelo Aloe — e o cliente máximo, também criador da maternidade, o político de várias legislaturas, vereador Idarilho Gonçalves, muito amigo do Dr. Paulo Coraza.

Professor Dirson Ribeiro, secretário de educação do governo Manezinho, diretor da merenda escolar, diretor de escola, era natural de Cerqueira Cesar. Sempre independente do ganho, prestou relevantes serviços a esta cidade na rede de ensino santa-cruzense, também como professor do curso de adultos. Consta, também, que o irmão Cicero Ribeiro, da mesma naturalidade, foi vice-prefeito da cidade no tempo em que não se ganhava salário no cargo. Quer mais brilhantes serviços prestados?

Bem, acho que se alongarmos acharemos mais de 50 pessoas que, não tendo nascido aqui, prestaram brilhantes serviços a esta cidade sem nunca terem sido lembrados, mesmo em legislaturas anteriores, como verdadeiros cidadãos desta cidade.

Como citei no início, serve este artigo para esclarecer memórias e inteligências singelas, do verdadeiro espírito do titulo de cidadania desta cidade.

Comentando resolução nova, não adianta se resolver o assunto da atribuição do título pela quantidade numérica dos efeitos, mas, sim, basearmos unicamente nas qualidades altruristicas e beneméritas dos laureados em Santa Cruz do Rio Pardo, sempre usando apenas a máxima: “relevantes serviços prestados”.

Aos cultos, incultos e desavisados, fica aqui a lembrança da verdadeira qualidade de outorga do titulo de cidadania.

Feliz Ano Novo! E que a entrada do ano novo esclareça as inteligências e mentalidades dos nossos governantes legislativos. Dato e raso como mestre em educação e unespiano,

— Professor Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Nossas ruas

Enquanto vemos nosso prefeito clamando aos quatro cantos que é o melhor de todos da história da cidade, as ruas o desmentem. Para chegar à minha casa, por exemplo, preciso passar pela rua José Amorim Ribeiro, que está se transformando numa verdadeira cratera a céu aberto. E basta andar de carro por outros bairro de Santa Cruz para ter a certeza de que, se algo não for feito, nossa cidade vai terminar o próximo ano totalmente esburacada. E por falar nisso, onde estão nossos vereadores?

— José A. D. Miranda (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Romantismo

Não tenho assistido muito à Rede Globo. Cansei das novelas, não estou a fim de nenhuma. Pensei que na Record fosse começar uma história bíblica da qual fizeram tanta propaganda, mas não aconteceu.

O que estou escrevendo, aliás, não tem nada a ver com o título. Mas, voltando à Globo, neste último domingo tivemos uma apresentação fantástica na “Dança dos Famosos”. Foi a última do ano e contava com bailarinos e bailarinas, porque os atores já tinham sumido do mapa. Só alguns ainda participaram. E foi um espetáculo único e lindo de dança!

Foram três etapas de samba e três de valsa acompanhados pela música clássica dos mestres Strauss e Tchecosvisck, representados pela Bela Adormecida, Soldadinhos de Chumbo e outras peças. E pensar que podemos assistir a tudo do sofá da nossa sala. Foi magnífico para quem gosta de dança.

Pensei na juventude de hoje. Que pena! Não conheceram os poetas e as composições românticas dos anos 18, 19 e 20 como nós, mais antigos, que vivemos a “época de ouro” da história da humanidade, os melhores anos da vida. Isto quando namorávamos de mãos dadas, sem intimidade sexual, levando meses para dar o primeiro beijo, saindo de casa às 7h da noite e voltando às 9 por exigência dos pais.

Sonhávamos com as valsas de Strauss e todas as meninas aprendiam a tocar piano, adquirindo o gosto pela grande música.E os bailes de formatura? Vestidos longos, boas orquestras e muita dança.

Ainda bem que a minha juventude foi assim : colégio interno de freiras, saia comprida, sem decote exagerado, tudo inspirando pureza. O beijo era o máximo entre um casal apaixonado e bem escondido.Tudo era romance, sonho e a espera por um novo encontro.

Para hoje, isso é muito piegas… Mas foi assim a nossa juventude na segunda metade do século passado, lá por volta dos anos 60, 70 e 80, que ainda estão na nossa mente, vivinhos como se fosse hoje.

— Anna Maria Rocha (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Causas da pobreza

As pessoas que demonstram comportamentos antissociais, como ser agressivo, hiperativo e ter problemas na escola, tendem a sofrer desemprego crônico, pobreza persistente, depender de assistência social e sofrer uma morte prematura, de acordo com um novo estudo do Instituto de Pesquisas Sociais da Universidade de Michigan e que citei em artigo passado.

De fato, esse tipo de persistência no comportamento antissocial revelou-se um indicador forte e independente, juntamente com habilidades cognitivas reduzidas, de modo que esses indivíduos permanecem permanentemente incapazes de participar da força de trabalho aos 50 anos.

Tradicionalmente, os estudos de pesquisa sobre conquistas socioeconômicas se concentraram na capacidade cognitiva e no desempenho educacional como fatores individuais fundamentais, mas recentemente pesquisadores começaram a explorar como fatores não cognitivos, como saúde mental, problemas comportamentais e traços de personalidade desempenham um papel importante no desempenho acadêmico, emprego e resultados relacionados.

Os pesquisadores queriam entender o processo do ciclo de vida em que os indivíduos acabam deixando a força de trabalho ou treinamento durante seus primeiros anos de trabalho. Utilizaram os dados do Estudo Longitudinal de Personalidade e Desenvolvimento Social de Jyväskylä, que segue indivíduos de uma cidade no centro da Finlândia, entre as idades de 8 a 50. A região, que é étnica e socioeconômica homogênea, fornece um cenário valioso para cientistas sociais para estudar como os traços de personalidade influenciam a vida das pessoas.

Todo mundo conhece o bem-estar dos países nórdicos, onde as oportunidades são relativamente iguais e a rede de segurança social é muito forte, é onde devemos esperar que as diferenças individuais se tornem muito mais importantes na determinação dos resultados da vida.

Os pesquisadores examinaram os dados de 369 pessoas durante décadas. Aos oito anos, coletaram avaliações de professores e colegas de classe de crianças com propensão antissocial ou com comportamentos agressivos ou incapazes de controlar o próprio comportamento, bem como variáveis de desempenho e controle da escola, como gênero e nível socioeconômico familiar.

Aos 14 anos, o estudo coletou relatórios de professores sobre problemas comportamentais e dados escolares do desempenho acadêmico. No início da idade adulta, o estudo mediu o status socioeconômico dos participantes e comportamentos anormais, como comportamentos criminosos, consumo excessivo de álcool e alcoolismo, com base em questionário de autorrelato e registros administrativos do governo. Na meia idade, com aproximadamente 50 anos, o estado socioeconômico foi medido usando informações fiscais do governo, saúde e registros populacionais.

Os pesquisadores observaram uma forte correlação entre atitude antissocial que mais tarde se manifesta na delinquência e quebra das regras. Em outras palavras uma criança antissocial tem grande chance de viver na pobreza persistente e ter desvantagem socioeconômica. Algo que as autoridades e educadores deveriam priorizar em suas ações. Se isso foi observado na Finlândia, imagina no Brasil!

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

Insulto de Natal

Poder Judiciário 10 x Poder Executivo 0. Parabéns à Ministra Carmen Lúcia, Presidente do STF, e à Procuradora Geral da República, Raquel Dodge, que lavaram a alma dos brasileiros contra o decreto do “Insulto de Natal” do Presidente Temer, que queria ajudar seus comparsas e ainda a liberaçao do pagamento das multas. Por sorte, elas evitaram o pior.

Termina abaixo da média de impopularidade do presidente Temer, que jogou no lixo seu diploma de jurista. Sem falar que escapou de dois pedidos para deixar o cargo e gastou bilhões em emendas parlamentares. Pena que ainda tenha um ano para desgovernar. Com as medidas contra o insulto, fico mais aliviado para 2018.

— José Pedro Naisser (Curitiba-PR)

“Fotos do Leitor”

Produtores carregam amendoim

para o grupo ‘IRF Matarazzo’

— Na semana passada, o DEBATE publicou fotos de um prédio no centro de Santa Cruz do Rio Pardo que, ao ser reformado, voltou a estampar o nome da extinta Indústria Reunidas Francisco Matarazzo. Atento, o servidor público aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro brinda os leitores com uma foto dos anos 1950, mostrando o carregamento de amendoim num depósito da indústria Matarazzo em Santa Cruz do Rio Pardo. Pela imagem, não é possível saber se é o mesmo prédio da esquina das ruas Marechal Bitencourt e José Ephifânio Botelho. No entanto, mostra que o grupo Matarazzo, na época o mais forte do Brasil e um dos maiores da América Latina, tinha vínculos fortes com produtores de Santa Cruz do Rio Pardo.