Coluna de João Zanata Neto – Edição de 31/12/2017

Em teus seios

João Zanata Neto*

—Anselmo é desses homens que precisam de um pouco de aventura. O final da tarde, depois do trabalho, é o momento perfeito para frequentar o bar, beber um pouco e retomar aquela alegria da juventude. O casamento parece-lhe ter rédeas curtas. Eu até entendo-lhe ou sou tolerante com as suas irresponsabilidades. Que remédio há para essas árvores tortas. Quando o início da noite se aproxima, um resquício de comprometimento esvazia a confraria, cada um tomando o rumo do seu lar.

—Ele chega alegre e me beija com o seu hálito de bêbado. O cão vadio tenta me agradar, mas não lhe dou moleza. A janta está fria, o filho tem fome, mas nada disto o comove. Eu bato os pratos e requento a janta. O jantar desce seco e sem graça como o luto. Meu filho tem os olhos aflitos e percebe todo o drama silencioso de um casal em guerra fria. Contudo, deixo para mais tarde as minhas lágrimas. Dou-lhe uma trégua. Rute serve a sobremesa. Até ela exprime a vontade de conciliar o casal com a receita de sua avó. Carlinhos, o filho, até repete a guloseima. Ele parece querer me contentar em nome do pai. Anselmo, no entanto, come sem fome, para agradar, pois ainda não está seguro sobre o meu perdão.

—Depois da janta, o sofá é do leão. Anselmo se estira lá como um animal roncador. A poltrona é do Carlinhos e ali permanece piedosamente até o seu horário de dormir como um acompanhante de enfermo, vendo a novela na televisão que não lhe empolga nem um pouco. De pé e recostada na parede da antessala, Rute espia a televisão com um interesse inocente tal como uma menina que lê uma revista Capricho. E eu, feito uma prostituta, estiro-me na cama de casal, rabiscando um caderno velho, escrevendo um diário enfadonho de mulher mal-amada.

—Anselmo me trata como uma rameira. Sirvo apenas para o seu apetite sexual. Eu sou a sua segunda esposa. Eu o conheci quando ele estava divorciado. Não sou e nunca serei uma usurpadora de lares. Carlinhos não é o meu filho, mas é como se fosse. Fui eu quem o ensinou a escrever, muito antes do seu ingresso na escola. Esse garoto é um anjo. Desde pequeno, quando fui morar com eles, ele tinha um bom coração. No começo eu achava que ele tinha vocação para ser padre. Não por sua religiosidade de catequese, mas mais pela sua bondade. Hoje, esta minha impressão mudou. Ele se tornou um homenzinho, e aquela sua bondade, em romantismo. Ele é muito mais romântico do que o pai.

—Esta cidade tem sido muito cruel com a nossa família. Sempre fomos alvo dos maledicentes. Eles inventaram que eu tinha uma vida dissimulada. Falavam muito mal da minha reputação. A minha família sempre foi miserável e muito numerosa. Fizemos o que era necessário para conseguir o nosso pão. Eu não me arrependo de nada. Estamos nos anos sessenta, mas esta cidade ainda continua muito conservadora. Até o Carlinhos sofreu com isto.

—A mãe do Carlinhos era artista de teatro. Sempre distante e desprovida dos afetos comuns a todas as mães. O primeiro casamento do meu marido foi uma sucessão de intrigas. Ela se casou muito nova. Suportou toda a infelicidade desta relação até que o teatro a tragou para os palcos. Mergulhou na erudição da comédia como uma fantasia. Tinha a combinação perfeita para uma artista: a beleza e o talento. Nesta sua fuga, ela deixou para trás um marido infiel e uma criança inocente. Isto causou um sofrimento muito grande para o menino. Ele chorou muito quando ela se foi.A maior tragédia de sua vida aconteceu em uma única cena: a separação e a despedida, selada pela última visão da mãe saindo pela porta da sala.

—Logo após essa triste despedida, eu ingressei naquela família desmembrada. Fiz tudo quanto foi possível para recomeçar uma nova vida. Logo percebi que não era fácil substituir uma mãe. Eu também era muito nova para enfrentar aquela situação, mas o tempo e a minha persistência deram-me as rédeas daquela família.

— Senhora Carolina, até agora lhe ouvi com muita atenção, mas o que me intriga é o modo como conta esta história. A Senhora disfarça uma realidade, parecendo que nada mudou e que nada fez. A senhora sabe o que fez naquele dia? A senhora é a principal suspeita de um homicídio! Já temos provas que a incriminam. A Rute nos contou tudo. Basta a sua confissão agora e o caso será encerrado.

— Um cigarro, por favor. Obrigada. Bem, tudo começou no domingo. Este dia sempre foi o nosso “almoço em família”. Macarronada e maionese eram os pratos prediletos. Arrumamos a mesa e colocamos flores no aparador, tudo com muito capricho. Emprestei um vestido meu para a Rute. Ela estava no seu apogeu da beleza. Os homens da casa chegaram na hora e estavam esfomeados. Todos sentaram à mesa, inclusive Rute. Ela era tímida, mas eu insisti. Anselmo estava muito alegre e tentava ser gentil. Elogiou a mesa e os pratos como se fosse um Gourmet, mas eu conhecia muito bem este falastrão. Ele pensou que me enganava com este seu disfarce de marido afetuoso. Sua empolgação era fruto de alguma nova aventura. A mera possibilidade de traição me fez destruir aquele momento de alegria. Queria enlouquecê-lo. Em não menos de duas palavras minhas, irrompi nele a fúria de um animal e a discussão só terminou quando a travessa de maionese espatifou na parede. Essa foi uma pequena vingança minha para devolver-lhe toda a infelicidade que ele me causara em todos esses anos juntos. Tranquei-me no quarto do casal, tentando imaginar a nova rameira que ameaçava o meu lar.

— Quando meu ódio deu espaço para a minha razão, sai do quarto. Anselmo não estava em casa. Percebi que ficara quase a tarde toda amargando meus rancores de mulher enganada. Nesse meio tempo, Rute colocara tudo em ordem. Carlinhos havia também se recolhido em seu quarto, provavelmente abatido com o incidente. Sempre que a tristeza lhe tomava, passava a tarde toda lendo um de seus livros. Chamei Rute. Ela veio até o meu quarto. Dei-lhe como recompensa pelos seus serviços a minha água de colônia importada. Disse também para ficar com o vestido, que lhe caíra muito bem. Aconselhei-a usar a colônia sempre antes de fazer amor. Ela ficou encabulada, mas sempre obedecia. Ela ficou contente com os presentes. Em seguida, tranquei-me novamente no quarto. Não haveria jantar e ele, o Anselmo, que dormisse no sofá ou com a sua nova vagabunda.

— Senhora Carolina, creio que os seus passos foram bem calculados. Por que a senhora deu presentes à Rute, se sempre a teve como uma mera agregada? Suponho que desconfiava dela. Na verdade não acreditava na inocência da jovem?

— Onde há inocência nessas meninas miseráveis, quando seus corpos são as únicas esperanças de colocar o pão na mesa. Eu já fui miserável e sei o quanto custa uma nesga de pão!

— Compreendo a situação, mas diga o que havia naquela colônia. De fato, nós já sabemos, mas precisamos da sua confissão.

— Água de Tofano! Eu queria envenenar o meu marido, quando ele se deitasse naquela pocilga perfumada. No final da tarde, fui para a casa de minha mãe.Queria que Anselmo e Rute tivessem uma oportunidade de ficarem a sós.Eu lhe dera uma chance apenas. Somente a castidade o salvaria.

— A sua confissão já nos basta. A senhora será acusada, no entanto, por desfecho, vou lhe contar o que a senhora não sabe. Peço-lhe que permaneça sentada. Quer mais um cigarro?Então, na sua ausência, o senhor Anselmo retornou, embriagado, ao lar. Logo que entrou, viu-se sozinho e se quedou na cama de casal, dormindo profundamente. Deste modo, o seu plano não revelou se ele quedou inerte na cama pela embriaguez ou pela castidade. …acho que a senhora não está entendendo, mas o relato de Rute vai esclarecer tudo. Ela disse:“faz exatamente dois anos que trabalho naquela casa, mas desde que vi o jovem Carlinhos fiquei apaixonada por ele. Seu amor foi sempre sincero. A nossa intimidade foi-se estabelecendo com o tempo. Ele me confessou ser a primeira namorada dele. Contudo, o nosso relacionamento era secreto. Eu tinha esperança que ele me desposasse logo que fosse independente. Aquele amor sincero deu-me segurança. Ele nunca me abandonaria. Foi por isto que, naquela noite, resolvemos dar um passo adiante. Eu tencionava entregar-me a ele naquela alcova, um pequeno quarto que me disponibilizaram. Preparei-me caprichosamente como toda mulher sabe. Perfumei-me com a colônia da senhora Carolina. No entanto, quis ocultar a fonte daquela fragrância, embebendo apenas os meus seios com o delicado perfume. Deste modo o fiz, mas notei que dele não exalava aroma algum. Poderia ser muito antigo, pensei. Coloquei uma porção maior de perfume. Não adiantou. Carlinhos não demorou nada para chegar. Recebi-o com beijos e sorrisos. Nossos desejos eram ardentes. A nudez de nossos corpos deu-se com naturalidade. Ele foi muito carinhoso. Estimulou meus seios com a sua linda boca e deitou-se sobre o meu corpo ofegante. Mas, em pouco tempo percebi que havia algo estranho nele. Tentei reanimá-lo, mas aos prantos descobri que ele estava morrendo”. E isto foi tudo o que ela disse.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.