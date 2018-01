Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 31/12/2017

Demora, mas

uma hora gela

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

A paciência é uma virtude ou uma fraqueza na personalidade? Quem espera a roupa secar no varal, caminhando de um extremo a outro do terraço que se debruça sobre uma rua sem movimento, entre a praia e a pedra em Copacabana, é um herói ou um covarde? É mocinho ou bandido quem caminha da proa à popa daquele barco de tijolo e cimento plantado sobre as amendoeiras dessa rua de Copacabana que muda de nome só porque dobra à direita para morrer numa praça? Em janeiro o sol é um macaco que pula de trás de um prédio para o outro, acima das amendoeiras, de forma que só nos resta torcer para que a roupa seque, como quem mira o pasto pra ver se o boi engorda mais rápido.

Enquanto não aprendo ou me decido entre a virtude e a covardia, vejo que minha paciência é desperdiçada em coisas de tonto: cuidando de uma vara de pesca no barranco, vendo a paisagem passar a uma velocidade controlada por radar na janela do ônibus, esperando a roupa secar…

Faz tempo! Foi da minha avó Alice, na casa da Rua Quinze, a primeira geladeira em nossa família. Depois de trocar o fogão a lenha por um fogão a gás, a geladeira era uma peça intermediária, que chegava antes da televisão para quem tinha energia elétrica em casa. Na Rua Elizabete não tinha. No sítio do tio Zé também não. Quase sempre, a geladeira ia parar na sala, por falta de espaço na cozinha, ou para enfeitar a casa. Não foi o caso da geladeira da minha avó, que ficou encosta à parede que dava pro albergue noturno, na cozinha, no lado contrário do palanque de aroeira da caixa d’água onde ela criava um loro.

A geladeira nova tinha um cheiro novo. Como sapato novo, caderno novo, irmão ou primo novo na família. Para inaugurar a geladeira, minha avó fez sorvete de maracujá. A receita veio no rótulo da garrafinha do suco. As forminhas de gelo eram de alumínio. Feito o suco, era só esperar congelar. Sentado sobre a laje da cisterna, balançando as perninhas magras como um Vito Corleone que vê pela primeira vez a Estátua da Liberdade além da janela da enfermaria da Emigração, eu passei aquela tarde remota esperando pelo sorvete. Tem sido assim. Certas coisas a gente não sabe que tem, ou que carrega consigo. Uma virtude, um defeito…