Garota doa seus cabelos e ainda convence a mãe a fazer o mesmo

Lavínia tem apenas seis anos, mas ficou

inquieta até conseguir doar as madeixas

Doar cabelos para pacientes em tratamento de câncer não é nenhuma novidade. Mas no caso de Lavínia Santos de Camargo, 6, foi a própria garota quem sugeriu à mãe doar seus cabelos, depois de ver uma reportagem no “Fantástico”, da Rede Globo. De quebra, Lavínia também conseguiu convencer a mãe, Estela da Silva Santos, 27. As duas madeixas foram entregues na semana passada à Rede de Combate ao Câncer de Santa Cruz do Rio Pardo e serão encaminhadas para Jaú, para confecção de perucas que serão usadas por pacientes.

A família mora na vila Maristela, um dos bairros mais pobres de Santa Cruz do Rio Pardo, o que prova que o coração não vê classe social. Estela diz que se surpreendeu com a atitude da filha, que está cursando o primeiro ano da vida escolar. Um dos motivos foi o fato das duas conhecerem a história de Victória Zacura Vieira Martins, uma jovem que lutou contra o câncer durante anos e morreu em setembro aos 22 anos. “Nós conhecemos a Victória e a Lavínia viu a amiga careca. A reação dela foi perceber que nosso cabelo volta a crescer e, portanto, seria fácil doar”, disse.

No último dia 10, o programa “Fantástico” exibiu uma reportagem sobre uma criança portadora de câncer que manifestou o desejo de passar o Natal com cabelo. “Antes de dormir, minha filha me chamou e começou a falar sobre doar o cabelo. Na segunda-feira, quando eu disse que iríamos ao cabeleireiro, ela pulou de alegria”, disse Estela.

A mãe admite que nunca pensou em doar cabelos, mas ficou orgulhosa da filha. No salão, porém, quando Lavínia deixou a cadeira sem os 28 centímetros de seu cabelo, a garotinha virou-se para a mãe: “Agora é sua vez”.

Estela disse que tremeu. Porém, ao mesmo tempo começou a meditar rapidamente sobre o belo gesto da filha. “Aquilo mexeu comigo. Me sentei na cadeira e o cabeleireiro ainda alertou que não teria volta”, lembrou.

Mãe e filha deixaram o salão com cabelos curtos, mas com a satisfação de que vão contribuir para a felicidade de pacientes com câncer. “É uma sensação muito boa”, admitiu.

Estela é separada, mas tem bom relacionamento com o pai de Lavínia. “Ele se assustou e chegou a conversar com ela. Sabe qual foi a resposta da Lavínia? Ora, o cabelo é meu”, disse, rindo.

Segundo a mãe, a criança tem este tipo de sentimento também em relação a brinquedos. “No Natal, ela doou sua boneca para uma amiga cuja família é muito pobre”, contou.