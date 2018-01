Justiça condena ex-vereador de Ipaussu

Improbidade administrativa suspendeu

os direitos políticos e impôs uma multa

O ex-vereador Éder do Nascimento, de Ipaussu, foi condenado a devolver R$ 17,5 mil retirados indevidamente da Câmara Municipal durante o período em que ocupou uma cadeira, entre 2009 e 2012. A denúncia do Ministério Público diz que Nascimento retirou valores como “adiantamento para viagens”, mas prestou contas das despesas apresentando notas fiscais “inidôneas”, além de valores duplicados. O ex-vereador também deverá pagar uma multa no mesmo valor do prejuízo causado à Câmara, além de perder o cargo público que ocupa. O juiz Pedro de Castro e Sousa ainda suspendeu os direitos políticos do ex-vereador por oito anos, além de proibi-lo por igual período de contratar com o Poder Público.

A ação civil pública por improbidade tramita desde 2014, com farta documentação comprometedora na prestação de contas das viagens do vereador que foram custeadas pela Câmara. No ano passado, ele chegou a ser registrado como candidato à reeleição, mas desistiu da disputa e renunciou.

Em seu depoimento à Justiça, Éder do Nascimento se defendeu atacando colegas, principalmente o ex-presidente Roberto Guidio Tiririca Perez, dizendo que a Câmara “era uma bagunça”. Segundo ele, era “prática comum” vereadores comprarem notas fiscais para “esquentar” despesas. Ele próprio disse que tentou “comprar” notas, mas ressaltou que, no seu caso, era para denunciar outros vereadores.

Éder reconheceu que o Tribunal de Contas do Estado apontou irregularidades em suas viagens e que ele optou por devolver o dinheiro “unilateralmente” para evitar problemas.

No entanto, em relação à série de notas irregulares em outras viagens, Éder disse em seu depoimento que estaria sendo vítima de um “complô”, onde supostos adversários teriam “trocado” os documentos fiscais e recibos por outros, na tentativa de incriminá-lo. Ele contou que chegou a fazer boletins de ocorrência para registrar a troca de documentos.

Entretanto, outras testemunhas desmentiram o vereador. As primeiras denúncias, por exemplo, teriam partido do próprio motorista da Câmara, que contou, entre outras irregularidades, sobre cinco diárias em Brasília numa viagem de dois dias.

O próprio magistrado não acreditou que Éder do Nascimento tenha sido prejudicado por “inimigos políticos” com a troca de documentos nas prestações de contas. “No sentido oposto, há provas robustas no sentido de que, de fato, praticou atos de improbidade administrativa qualificados pelo enriquecimento ilícito e pelo prejuízo ao erário”, diz trecho da sentença.

O juiz suspendeu os direitos políticos de Éder do Nascimento por oito anos e ainda impôs a perda da função pública que eventualmente ocupe. Segundo consta, Éder é assessor de um deputado federal em Brasília.

Além da devolução de R$ 17,5 mil aos cofres da Câmara de Ipaussu, o ex-vereador deverá pagar multa de igual valor e ainda ficar proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios creditícios ou fiscais pelo prazo de 10 anos, mesmo através de empresa da qual seja sócio.

Éder do Nascimento não foi encontrado ontem pela reportagem. Como a sentença é de primeira instância, o ex-vereador ainda pode recorrer ao Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda sem as sanções impostas pela sentença. Se o TJ, que é um órgão colegiado, confirmar a condenação, Éder deverá perder o cargo público e não poderá disputar eleições pelo prazo de 16 anos, já que a “Lei da Ficha Limpa” impõe mais oito anos de suspensão dos direitos políticos a agentes condenados por improbidade administrativa.