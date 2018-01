Pai de vereador é preso por disparar em bairro de Ourinhos

O comerciante Salim Silmar Dauage, 68, foi preso na véspera do Natal, em Ourinhos, por ter atirado três vezes para o alto com uma arma calibre 22. Segundo informações do site “Repórter Na Rua”, Salim fez os disparos numa movimentada rua do Jardim Matilde. Ele é pai do vereador Alexandre “Zoio” Araujo Dauage, o atual presidente da Câmara de Vereadores.

Após os disparos, uma pessoa denunciou o comerciante através de telefonema à Polícia Militar. No local, porém, não havia testemunhas que narrassem os disparos e a ocorrência foi praticamente abortada.

No entanto, já na madrugada do feriado de Natal, um Honda Civic desobedeceu um bloqueio policial e foi perseguido, parando no Jardim Matilde, nas imediações do local onde teriam sido feitos os disparos. O motorista estava bêbado e a movimentação atraiu moradores do bairro, inclusive do comerciante Salim Dauage. Foi neste instante que surgiu uma testemunha, que mora no bairro, indicando que Dauage era o autor dos disparos. O comerciante confessou e mostrou a arma aos policiais, que estava debaixo de um travesseiro. Ele foi preso e só liberado horas mais tarde, durante a audiência de custódia. Salim vai responder ao processo por porte ilegal de arma em liberdade.