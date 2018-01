Polícia detém menor que traficava drogas

Um menor foi apreendido pela Polícia Militar na manhã de sábado, 23, após uma abordagem em uma viela da vila Divineia, em Santa Cruz do Rio Pardo. Foi durante um patrulhamento preventivo que os policiais perceberam que o menor caminhava em atitude suspeita, com um pacote na mão, após sair de uma das vielas do bairro.

Ao notar a aproximação da viatura policial, o adolescente jogou o pacote ao chão e começou a correr em direção a um grupo de amigos.

Ele foi abordado e os policiais localizaram nove porções de maconha e 17 pedras de crack no pacote que ainda estava no chão.

O suspeito confessou que era o proprietário das drogas e assumiu que vendia a maconha por R$ 5 o pacotinho e o crack, a R$ 10. O rapaz foi apreendido pelos policiais e conduzido para o plantão da Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo.