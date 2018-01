Prefeito tira servidora da delegacia

Otacílio chama de volta funcionária

que atuava há mais de 18 anos na CPJ

Na tarde da última sexta-feira, 29, Sueli Lopes Reginato fez um ritual diferente de sua rotina nos últimos 18 anos. Ela limpou as gavetas da Central de Polícia Judiciária, se despediu dos colegas e chorou. Dentro de 15 dias, ela deve se apresentar ao novo “patrão”, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), que requisitou o retorno de Sueli ao cargo de origem na prefeitura. “Estou chateada”, disse em entrevista ao site “Santa Cruz News” no seu último dia de trabalho na delegacia.

Sueli Reginato, na verdade, é o elo mais fraco — e inocente — de uma “queda de braço” entre autoridades. No final do ano passado, o prefeito Otacílio Parras anunciou que iria cancelar todas as parcerias com o governo do Estado, além de não renovar o convênio da Merenda Escolar e ainda suspender o transporte escolar de alunos da rede estadual de ensino. Segundo ele, estas áreas são de competência exclusiva do Estado e, portanto, o município não vai mais gastar recursos e mão de obra.

A decisão de Otacílio deveria atingir o Fórum, Ciretran, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Cartório Eleitoral. Todos os funcionários “emprestados” pelo município que atuavam nestes órgãos deveriam voltar à prefeitura em poucos meses.

O prefeito também não quis mais celebrar convênio com o Estado para a manutenção do Posto Fiscal de Santa Cruz do Rio Pardo, que funcionava num prédio municipal na rua Marechal Bitencourt. O resultado foi o fechamento sumário do órgão na cidade e a transferência dos serviços para Ourinhos desde o início deste mês.

Recuo parcial

Otacílio, porém, cedeu parcialmente com o passar dos meses. Ele aceitou renovar o convênio da Merenda Escolar com o Estado, negociou o transporte de alunos e até manteve alguns funcionários da prefeitura em órgãos estaduais ou federais. No entanto, não abriu mão de Sueli Lopes Reginato por um motivo a mais do que a “queda de braço” com o governador Geraldo Alckmin.

Na verdade, o prefeito de Santa Cruz nunca perdoou o delegado Renato Mardegan, responsável pelas investigações do “caso Sueli Feitosa”, sobre declarações dadas quando o escândalo veio à tona. O delegado afirmou à imprensa que Otacílio, ao invés de convocar a imprensa e divulgar o desfalque nos cofres da prefeitura, há exatamente um ano, deveria primeiro ter procurado a polícia. O “elemento surpresa” seria fundamental para uma melhor elucidação do caso que tem muitos suspeitos, inclusive o próprio prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo.

Na semana passada, por exemplo, Otacílio disse na rádio Difusora que este tipo de argumento é “uma palhaçada”, alegando que todos os funcionários da prefeitura já sabiam do desfalque quando ele convocou a imprensa. Na verdade, quem divulgou o caso nas redes sociais, um dia antes do prefeito, foi a primeira-dama Eliana Evaristo.

Em junho, houve um novo embate entre o prefeito Otacílio e Renato Mardegan. Em entrevista coletiva, o prefeito brincou com o afastamento de Sueli da prefeitura, dizendo que iria convocar a então funcionária para trabalhar na Delegacia de Polícia “para auxiliar” o delegado. Mardegan reagiu imediatamente, afirmando que as declarações de Otacílio eram “uma brincadeira de mau gosto”. Segundo o delegado, toda a equipe da Polícia Civil ficou “chateada” com as declarações do prefeito. Mardegan, inclusive, convocou uma coletiva para reafirmar o compromisso da polícia com a elucidação do desfalque na prefeitura.

Alheia a tudo isso, a única funcionária responsável pelo atendimento ao público na Central de Polícia Judiciária, Sueli Lopes Reginato, limpa as gavetas e deixa para trás a repartição onde prestou seus serviços nos últimos 18 anos. Na equipe, sempre foi uma das mais queridas da CPJ.

Sueli retorna para ser

servente na prefeitura

Nunca uma funcionária “emprestada” se encaixou tão bem em outra repartição. Sueli Lopes Reginato, que vai deixar o setor de atendimento ao público na Central de Polícia Judiciária para retornar ao cargo de origem na prefeitura, era mais do que uma auxiliar exemplar. Viúva e sempre com um sorriso no rosto, ela atuava até como uma espécie de “psicóloga”, acalmando pessoas nervosas que procuravam a polícia ou encaminhando soluções. A partir da próxima terça-feira, 2, a CPJ terá de designar um policial para fazer este serviço, desfalcando ainda mais o pessoal que atua no combate à criminalidade.

Quanto a Sueli, ela vai se apresentar ao prefeito como “servente” dentro de 15 dias, quando vencer o período de férias. Era o cargo original antes dela ser designada para a Delegacia de Polícia há 18 anos. Emocionada durante entrevista ao site “Santa Cruz News”, ela agradeceu ao público que acolheu em quase duas décadas como atendente na CPJ e admitiu que, como funcionária municipal, deve acatar a determinação do prefeito. “Obedece quem tem juízo”, brincou.

Sem efetivo

A retirada da funcionária acontece num momento em que a Central de Polícia Judiciária está sobrecarregada e com absoluta falta de pessoal. No início do mês, por exemplo, o serviço de emissão de cédula de identidade (RG) foi suspenso. Além disso, os próprios policiais estão orientando a população para registrar os boletins de ocorrência — os conhecidos BOs — através da internet.