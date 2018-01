Artigo: ‘Verdades – Ad (in)finitum’

Verdades – Ad (in)finitum

Carlos Eduardo Gonçalves *

A opinião que desenvolvi semana passada sobre verdades nos trouxe uma série de questionamentos. Prometi ao leitor que essa série de textos que escrevo com essa temática traria respostas a essas contradições. E deixo claro, não escrevo verdade nenhuma. Tudo é uma questão de interpretação das contradições sociais que me cercam. Este trabalho não é tão simples quanto se pensa, tendo em vista a profundidade das questões colocadas. O cotidiano é a matriz do meu trabalho, de minhas reflexões, e certamente, das minhas ações após minhas reflexões.

A tarefa de tecer comentários e opiniões sobre educação é demasiadamente ardilosa. E é justamente por esta razão que fiz a provocação no último texto. “Por que a escola não muda? Por que a educação não é transformada? Por que os conteúdos veiculados na escola ainda são tratados como verdades absolutas?

Espero não ser, ou me fazer confuso ao afirmar que a escola é um lugar que dissemina mentiras ao invés de verdades. Não é esse o raciocínio. Afirmar que a verdade é temporal para os fenômenos é razoável para que possamos entender que a sociedade está em constante mudança. Essa é a questão. O conhecimento sobre a humanidade é um terreno movediço. A história está em constante escrita e geograficamente não vivemos mais na Pangeia, tampouco em uma terra plana.

A escola pública de hoje ainda presta o serviço de suas origens na revolução francesa. Sim, a escola pública não é tão antiga quanto você pensa. Quanto ao serviço prestado, é simples, nasceu com o intuito de abrigar filhos da classe burguesa operária, enquanto seus pais trabalhavam para prover o sustento familiar. Sendo categórico, um depósito. Por de trás do depósito de alumnus, do latim, sem luz, a escola tem por função iluminar as trevas de seus ocupantes, isto é, a velha máxima iluminista. A questão é, como? Numa visão romântica, lhes oferecendo conhecimento para que sejam livres do mal da ignorância. Na visão da realidade, transferindo-lhes o conhecimento necessário para que o status quo, até então aristocrático, fosse (ou seja) perpetuado.

Traduzindo, a instrução pública de nossas crianças nasceu com a pretensão de moldar seres humanos a aceitarem goela abaixo toda a VERDADE que lhes era fornecida por aquele ser sacerdotal chamado professor, do latim, professus, aquele que publicamente professa. Um tanto quanto, profético, não?

A escola nunca foi autônoma. Os governantes sempre mantiveram seus tentáculos sobre a instrução daqueles que posteriormente viriam a se tornar cidadãos plenos. Hoje não é diferente. Sempre quiseram seres imóveis politicamente, cidadãos ideologicamente castrados para que evitem rebeliões.

Santa Cruz do Rio Pardo está longe de ser uma ilha, aqui não é diferente. Sempre que nossos legisladores tomam alguma posição se vestem do manto da candura das boas intenções para com nossas crianças. Isso me lembra a frase falsamente atribuída a Niccolò Machiavelli, “os fins justificam os meios”.

Toda essa história tem nome e sobrenome, escola sem partido. Um pássaro raro me assoviou, que um certo vereador tem pretensões de implantar esta panaceia em nossa cidade. Estranho… a escola nasceu com o intuito de abrigar filhos de trabalhadores; como pode um vereador com a carteira de trabalho em branco (se é que algum dia visitou o Ministério do Trabalho), propor essa contradição? Pelo trabalho, transformamos nossas vidas e nossa sociedade, segundo a visão progressista de política, como pode um vereador sem trabalho, legislar somente dentro de uma sala, sem saber de fato, quais são os anseios da classe trabalhadora? Como pode, alguém que não é orgânico à palavra trabalho ou a qualquer atividade laborativa, propor tamanha idiotice àqueles que ocupam as salas de aula?

Advirto, proponente de tal falácia, vai mexer num vespeiro. Pois, se entende o mínimo de Direito, não gastaria seus verbetes (Ctrl+C – Ctrl+V), tampouco o erário público, em bater em uma tecla que visa a massificação ideológica das escolas, sabendo, ou fingindo não saber, que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a lei 7.800/2016, por meio de questionamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) 5.537, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (Contee).

Endereço do PAT (Posto de Amparo ao Trabalhador) – Avenida Tiradentes, 438 – Centro (esquina com Rua Marechal Bitencourt – Antiga Escola de Comércio), CEP 18900-000 – Santa Cruz do Rio Pardo/SP.

Ótimo 2018!

* Carlos Eduardo Gonçalves é professor de Santa Cruz do Rio Pardo, biólogo e doutorando em Educação para a Ciência.