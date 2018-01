Para tentar isentar Gimenez, Codesan resolve enviar denúncia ao MP

Assembleia da empresa, na quarta-feira, 27,

decidiu encaminhar caso ao Ministério Público

Em assembleia de acionistas realizada na manhã de quarta-feira, 27, com a presença do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), a Codesan decidiu que vai encaminhar ao Ministério Público as denúncias relativas ao pagamento de horas extras fictícias, que é alvo de uma CPI na Câmara de Vereadores. A direção da empresa apresentou o resultado de uma sindicância que só foi instaurada em outubro, quando a Câmara já estava praticamente instalando uma investigação sobre o caso. Em depoimento na CPI, o presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, disse que descobriu a irregularidade somente em junho deste ano, mas vários outros depoimentos, inclusive de ex-diretores, garantem que o atual dirigente sabia de tudo desde 2015.

Agenor é investigado por “omissão” no caso das horas extras. Já se sabe-se que o ex-presidente José Éder Pereira, que administrou a empresa nos governos de Adilson Mira (PSDB) e Maura Macieirnha (PSDB), autorizava o pagamento das horas extras para complementar os baixos salários. A medida beneficiava tanto os trabalhadores da produção quanto os integrantes do escritório da empresa pública.

Entretanto, a omissão da atual diretoria também configura improbidade administrativa, já que nenhuma providência foi tomada desde 2013, quando começou o governo de Otacílio Parras Assis (PSB). O primeiro presidente nomeado por Parras, Eduardo Blumer, detectou a irregularidade e suspendeu as horas extras no meio daquele ano. Ele também reajustou todos os salários para evitar qualquer tipo de complementação.

Quando transferiu o cargo de presidente a Cláudio Gimenez, em 2015, Blumer disse que o novo dirigente sabia de que aquelas irregularidades existiram. O fato também foi confirmado na CPI da Câmara pelo ex-diretor financeiro da empresa, Abelardo Pinheiro Guimarães.

Gimenez, por sinal, só abriu uma sindicância para apurar o caso em outubro deste ano, quando a CPI já era uma realidade. A investigação interna foi rápida e seus resultados foram apresentados na assembleia de quarta-feira.

Aprovação

A reunião aprovou a remessa de todos os documentos, inclusive depoimentos de ex-funcionários na sindicância interna, ao Ministério Público. A decisão soa como uma medida para tentar isentar algum processo judicial contra o atual presidente.

No dia seguinte à assembleia, Cláúdio Gimenez disse que a empresa deverá contratar uma empresa especializada para fazer um levantamento contábil do custo do pagamento das horas extras. Em entrevista à rádio Difusora, Agenor não falou sobre o valor da contratação, mas sugeriu que o único assessor jurídico da empresa não é capaz de realizar um levantamento contábil e sugerir medidas judiciais. “Talvez vamos pedir uma audiência ao promotor para um aconselhamento”, explicou Agenor.

“Fantasma”

Segundo declarações do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), a assembleia também aprovou uma investigação sobre uma denúncia de que um funcionário “fantasma” recebeu normalmente pagamentos durante governos anteriores. Segundo explicações, a denúncia foi “anônima”, mas a empresa já teria detectado documentos que comprovam o pagamento.

O nome do suspeito não foi revelado, mas a reportagem apurou que é o advogado Rodrigo Lamartine, que mora em Paraguaçu Paulista. Ele será chamado para dar explicações sobre sua atuação na empresa quando o presidente era José Éder Pereira. “Vamos encaminhar estas denúncias à Câmara, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas”, disse Gimenez.

A atual diretoria está fechando o cerco sobre fatos que supostamente aconteceram em gestões anteriores. O problema é que o último presidente, José Éder Pereira, morreu em agosto deste ano, após sofrer um grave acidente na rodovia SP-225.

‘Psiu’ quer a destituição

de Gimenez da Codesan

O ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSDB) protocou na semana passada, na Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, um pedido para que os vereadores investiguem a legalidade da nomeação de Cláudio Gimenez como presidente da Codesan. Ele cita uma lei federal que impediria Gimenez de assumir a presidência por absoluta falta de requisitos.

A lei em questão rege as empresas públicas e determina que seu principal dirigente seja considerado detentor de “reputação ilibada”. Segundo o texto legal, o presidente da Codesan deve ser escolhido entre “cidadãos de reputação ilibada e notório conhecimento”.

“Psiu” anexou vários recortes de jornais e sites na internet, inclusive do DEBATE, com notícias sobre envolvimento de Gimenez em supostos atos irregulares. O dirigente, aliás, é investigado por desvio de dinheiro público, já que foi citado por Sueli Feitosa como integrante do esquema que desviou milhões da prefeitura.

Além disso, há algumas semanas o presidente foi condenado, na condição de ex-tesoureiro do PT, numa ação eleitoral que rejeitou as contas do partido. A principal irregularidade foi a cobrança de “contribuições” — conhecidas como “pedágio” — de detentores de cargos de confiança nomeados pelo prefeito. A Câmara só vai analisar o pedido de Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques quando voltar do recesso, em fevereiro.