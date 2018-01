Quando o crime muda a lei

Os 25 anos do assassinato da atriz Daniella Perez, que abalou

o Brasil e mudou a lei de crimes hediondos por pressão popular

Na última quinta-feira, 28, completou-se 25 anos do assassinato da jovem Daniella Perez, uma atriz em ascensão na Rede Globo, onde interpretava a personagem Yasmin na novela “De Corpo de Alma”. O crime bárbaro chocou o País e provocou uma cruzada da novelista Glória Perez, mãe de Daniella, para mudar a legislação criminal. Tal fato já havia ocorrido antes, exatamente numa violência contra outra mulher, que deu origem à “Lei Maria da Penha”.

No caso de Glória Perez, ela conseguiu reunir 1,3 milhão de assinaturas para transformar homicídio em crime hediondo, através de um projeto de iniciativa popular. No bojo da comoção social provocada pelo crime, o Congresso aprovou a emenda no prazo de três meses. A progressão de regime para este tipo de crime também chegou a ser suspensa, mas foi restabelecida pelo Supremo Tribunal Federal algum tempo depois. No entanto, a concessão de benefícios para crimes hediondos ainda obedece a critérios rigorosos, que acabam tendo prazos mais longos.

O assassinato brutal da atriz Daniella Perez aconteceu no dia 28 de dezembro de 1992. Ela foi encontrada morta num matagal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, pouco tempo depois de deixar os estúdios da Rede Globo. O corpo tinha 18 tesouradas.

Em meio à comoção dos artistas da novela “De Corpo e Alma”, o ator que fazia o par romântico com Daniella na trama chegou a prestar solidariedade à mãe da atriz, Glória Perez, e ao marido dela, Raul Gazolla. Era Guilherme de Pádua, que interpretava o personagem “Bira” na novela, um ciumento que atormentava Yasmin.

Horas depois, a “bomba”. Testemunhas levaram a polícia ao próprio Guilherme de Pádua, que confessou o crime. Ele e a mulher, Paula Thomaz, mataram Daniella com requintes de crueldade. Os reais motivos são nebulosos e vão desde ciúmes a um suposto ritual de magia negra do casal assassino.

Glória Perez, mãe de Daniella, começou sua cruzada para endurecer a legislação criminal brasileira quando descobriu que o crime praticado pelo casal Guilherme e Paula — homicídio qualificado — não era considerado hediondo. Segundo a lei, o criminoso podia, inclusive, aguardar o julgamento em liberdade.

Com a ajuda de artistas do cinema e televisão, Glória conseguiu reunir 1,3 milhão de assinaturas — 300 mil a mais do que o necessário — para que o Congresso Nacional votasse um projeto de iniciativa popular. A aprovação foi considerada uma conquista histórica, mas não foi estendida aos matadores de Daniella, já que a nova legislação não poderia retroagir.

O casal foi condenado a 19 anos de prisão, mas ganhou liberdade seis anos depois. Eles se separaram na prisão. Paula Thomaz virou advogada, mudou o nome e hoje vive, com outro marido, no luxuoso bairro de Copacabana no Rio de Janeiro. Já Guilherme de Pádua mora em Belo Horizonte e se tornou pastor evangélico.

Da ficção à realidade

Em seu último capítulo gravado na noite de 28 de dezembro de 1992, Yasmin, interpretada por Daniella Perez em “De Corpo e Alma”, terminava o namoro com o ciumento “Bira”, o papel de Guilherme de Pádua na novela. Horas depois, numa macabra confusão entre ficção e realidade, Daniella foi assassinada por Guilherme.

Em meio à dor da perda da filha, a novelista Glória Perez não entendia porque matar animais tidos como patrimônio da natureza — botos ou papagaios — era considerado crime hediondo, enquanto matar gente, não. A novelista conseguiu mudar a lei, tornando-a mais rígida.

Foi a primeira emenda popular da história do Brasil, insuficiente para amenizar a dor de Glória. “Mas já é alguma coisa”, resumiu a própria escritora, em texto publicado na internet na véspera do aniversário de 25 anos da morte da filha Daniella.