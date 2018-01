Em ascensão!

Santa-cruzense Willian Mello fez

filmes, novela e é destaque na publicidade

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Definitivamente 2017, apesar da crise que assolou os brasileiros, não foi um ano ruim para o ator Willian Mello, 31. Nascido em Santa Cruz do Rio Pardo, fez dois filmes independentes neste ano, sendo a estrela de um deles, foi capa de várias revistas, participou da novela “Carinha de Anjo” (SBT) e ainda teve tempo para inúmeros comerciais para TV. Um deles, o da Trivago, foi um dos mais comentados nas redes sociais. Willian passou o Natal em Santa Cruz, onde reviu parentes e amigos. Foi na casa da tia, Cynthia Rocha, que ele recebeu o jornal na última terça-feira, 26, e anunciou planos para 2018.

Willian morou em Santa Cruz até os 15 anos com os pais, a professora Tânia Mello Rocha e o empresário Marco Aurélio Rocha, que na cidade era dono da empresa “Gold Informática”. Nesta época, o ainda adolescente gostava de desenhar quando estava nos bancos escolares das escolas “Sinharinha Camarinha”, Oapec e “Leônidas do Amaral Vieira”.

No quesito beleza, “puxou” a mãe, que já foi rainha do Icaiçara. “Eu me lembro muito dos carnavais, mas só podia ir nas matinês. Enchia muito o saco dos meus pais para me levar à noite, até que consegui”, lembra. Willian também já experimentou a aventura de descer o rio de boia.

Curiosamente, frequentou pouco o cinema. Não porque não gostasse. “Na verdade, devo confessar que fiz uma arte, coisa de criança”, diz, com sorriso amarelo. Garoto, Willian soltou uma bombinha dentro do antigo Cine São Pedro e foi expulso. Teve vergonha de voltar.

Nem mesmo a participação em peças escolares com cunho bíblico fizeram Willian sonhar com a carreira de ator. Ele imaginava, na verdade, que seria um judoca profissional, já que se destacava no Icaiçara Clube e na academia Sport Center. “Eu treinava muito e cheguei à faixa marrom. Foi quando cortei o dedo e tive de abandonar o esporte”, contou. “Quase perdi o dedo. Mas veja como são as coisas. Uma porta se fechou e outras se abriram”, lembrou.

Beijo em Sandy

Quando decidiu seguir a carreira artística, Willian já morava no Mato Grosso. Virou modelo, primeiro em Cuiabá, e logo passou a ser cobiçado por revistas e sites. Ele gravou dois clipes com as cantoras Anitta (“Na Batida”) e Sandy (“Estranho Jeito de Amar”. Neste último, há mais de oito anos, ele simplesmente é o namorado da cantora e chega a beijá-la. “Fiquei muito tempo com ela na cabeça”, admite.

De repente, após participar de uma oficina da Globo e se formar em Artes Cênicas numa faculdade, decidiu tentar a sorte no exterior. Passou por México, Tailândia, Estados Unidos, Índia e Japão, num total de cinco anos.

No retorno, fazia curso de teatro em São Paulo quando foi convidado para fazer uma “ponta” no filme “Quero Dizer-te Adeus”, sobre a vida de Orlando Silva, o “cantor das multidões”.

Quando apareceu no estúdio e fez os primeiros testes, o diretor Dimas Oliveira Junior não teve dúvidas: deu a Willian o papel principal. Faltavam apenas três semanas para o início das filmagens.

Willian agarrou tanto o papel que estudou muito Orlando Silva, principalmente suas características e trejeitos. Chegou, inclusive, a emagrecer quase oito quilos. Feito semelhante fez Robert De Niro em “Touro Indomável” (1980), quando ganhou 27 quilos e, de quebra, o Oscar de melhor ator.

‘Garoto da Trivago’

“Neste ano foi diferente para mim. O anúncio da Trivago, por exemplo, foi tão marcante que acabou limitando um pouco outros trabalhos publicitários. Mas foi uma oportunidade ótima para me aproximar mais do teatro e cinema”, explicou.

O problema do anúncio da Trivago é que ele foi exaustivamente veiculado na internet e na televisão. Ganhou até “memes” bem humorados no Youtube. Mas é preciso reconhecer que os dons de ator estão nas expressões de Willian no comercial.

O ano ainda nem acabou e o santa-cruzense já gravou mais dois filmes, ainda inéditos. Um deles será lançado em 2018 e deverá participar de vários festivais de cinema.

Willian Mello diz que tem planos para ajudar a cultura em Santa Cruz. “É a primeira vez que falo sobre isso, mas tenho vontade de colaborar, principalmente trazendo peças de teatro”, diz. Um dos sonhos é exibir o filme “Quero Dizer-te Adeus”, onde é a estrela. “Quem sabe volto a pisar no cinema depois daquela arte na adolescência”, diz, rindo.