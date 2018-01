Literatura: “Contos de uma vida”

Contos de uma vida

Nath Camilo

Da Equipe de Colaboradores

Quando respeitamos a condição do ser humano de ter dignidade, igualdade e fraternidade, não estamos apenas voltando aos preceitos da Revolução Francesa de 1789. Mas buscando a luz interior que cada um possui para iluminar os caminhos, que nos aparentam ser obscuros e cheios de objeções.

À primeira vista sim, caminhamos por terrenos inóspitos e cruéis, mas podemos destampar a cortina do mundo dos cinco sentidos para deixar a tristeza e as dificuldades no passado. Cientistas descobriram que nosso corpo humano é feito da mesma matéria das estrelas. Só nos falta brilhar. E o que são as estrelas? Quando vemos o brilho de uma estrela, vemos o passado, pois elas estão anos-luz à nossa frente. Mas se falarmos do passado, carregaremos cargas que talvez, nós não queremos. Todo momento é de crescer, mas nós, brasileiros, possuímos cargas pesadíssimas em nosso passado, e nosso presente parece ser mais o cavalo de Tróia.

O cavalo de Tróia foi presente dos gregos aos troianos, feito de madeira oca, de onde saíram centenas de guerreiros e acabaram com seus inimigos. A isso, dá-se o nome de presente de grego. E por acaso, eu pergunto: Somos gregos ou troianos para termos um presente tão ruim assim? Somos brasileiros. Muito se diz sobre anistia aos adeptos da ditadura militar. Mas e a nossa anistia? Quando a teremos? Nós, brasileiros, precisamos de um toque de luz para iluminar nossos terrenos.

O Brasil é inacabável, e Deus é brasileiro, jamais vi um país tão rico como o nosso. No qual se encontra Maragogi, um dos mais procurados destinos do estado de Alagoas, com praias límpidas, água transparente, areia branca, piscinas naturais; e por outro lado, a capital imperial Petrópolis, cidade montanhosa, rica em imensas árvores, região orvalhada, nebulosa, picos altíssimos de onde se consegue enxergar sua capital, a cidade do Rio de Janeiro. E aquele momento no qual o coração se abre quando chegamos a São Paulo, nossa capital. Cidade que não dorme, que sequer temos dimensão de seu tamanho. E ao desembarcarmos em Salvador, passar pelos bambuzais do aeroporto, subir o morro do Pelourinho, tomar um banho na misteriosa lagoa do Abaeté, a qual vive submersa em mitos ou verdades de pessoas e barcos que sumiram misteriosamente. Lagoa escura envolta a areia branca.

Não vamos mais permitir que nos retraiam. Vamos expressar, falar, andar por onde quisermos, viajar para onde der, crescer infinitamente. E vamos fazer isso nós, brasileiros. Não precisamos com isso, dar anistia ao Congresso, porque anistia se dá a fatos reais, e o Congresso Nacional, o Poder Executivo Federal, é uma anarquia. E já que é anarquia, vamos nós, cá a nos organizar por nós mesmos. Vamos desatar nossos nós e fazer nossos laços de vitórias, glórias e conquistas! Respiramos no pulmão do mundo, nossa linda deusa Amazônia. Um grande axé para todos vocês! Oxalá amanhã, acordemos com um largo sorriso no rosto bronzeado, porque nosso sol é mais bonito do que qualquer outro que já vi no mundo. 