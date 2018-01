Antigo hotel será sede de entidade

“O Samaritano” alugou o prédio

histórico para instalar sua sede

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A entidade assistencial “O Samaritano”, que acolhe moradores de rua, vai transferir sua sede para o antigo Grande Hotel, na rua Marechal Bitencourt, em Santa Cruz do Rio Pardo. O estabelecimento foi fechado no início do ano passado e as instalações foram alugadas à entidade. O contrato foi fechado na sexta-feira, 5, segundo informou o diretor de “O Samaritano”, Jacks Santos, 41. Ele pretende implantar a nova sede até o próximo dia 15.

O antigo Grande Hotel vinha sendo disputado também pela Associação Esportiva Santacruzense, que tinha planos de usar o local como alojamento de jogadores. No entanto, a entidade assistencial conseguiu a preferência.

“O Samaritano” surgiu há quase três anos e presta assistência a moradores de rua, inclusive usuários de drogas e idosos abandonados. A entidade também tem um perfil religioso, introduzindo o Evangelho aos “internos”. O próprio diretor, Jacks Santos, tem uma história de vida irregular e conversão religiosa. Hoje, ele é pastor evangélico.

A entidade também possui uma unidade no bairro rural do Caetê, onde os acolhidos trabalham na lavoura. Na cidade, “O Samaritano” também implantou uma equipe que presta serviços de limpeza de terrenos e jardinagem. Uma outra é especializada em limpeza de piscinas.

Apesar de beneficente, a entidade estava tendo problemas com a Vigilância Sanitária e o Ministério Público. Na semana passada, o diretor de “O Samaritano” disse na rádio 104 FM que o problema principal é o grande número de acolhidos em suas unidades. “Eles exigem, por exemplo, um determinado número de quartos e banheiros”, explicou.

Por conta disso, a unidade urbana seria parcialmente interditada, sendo impedida de recolher novos membros. A única saída seria encontrar um local mais amplo.

Vários quartos

“Deus abriu portas”, comemorou Jacks na semana passada, quando já estava finalizando as negociações com o proprietário do antigo Grande Hotel. Na nova sede, cada acolhido terá um quarto próprio e não haverá problemas com o número de banheiros.

Na manhã de ontem, Jacks Santos anunciou que o prédio vai passar por pequenos reparos antes de abrigar “O Samaritano”. Ele cita, por exemplo, a necessidade de construir uma rampa de acesso para cadeirantes. “Hoje temos 21 acolhidos, entre idosos e pessoas que necessitam de cuidados especiais. Por isso, a rampa é essencial”, explicou. No novo prédio, Jacks acredita que não haverá mais problemas com a Vigilância Sanitária.

Ele planeja, inclusive, aumentar o número de voluntários na área de Saúde para atender os mais necessitados. Hoje, a entidade já possui enfermeiros voluntários, mas necessita ampliar este quadro. “Dentro da comunidade há pessoas com este perfil para trabalhar na área. Então, nosso objetivo é incentivá-las a fazer cursos e nos ajudarem futuramente”, disse.

Jacks também disse que há outros projetos mais ambiciosos para “O Samaritano”. Um deles é implantar mais uma unidade na zona rural. “Neste caso, podemos retirar um pouco dos acolhidos no bairro Caetê, trabalhando no máximo com 25 pessoas em cada unidade”, disse.

Além disso, a entidade planeja implantar oficinas dentro da comunidade rural. “Temos hoje, entre os nossos acolhidos, vários profissionais como marceneiro, funileiro, mecânico de veículos pesados, carpinteiro e até pedreiro. Creio que eles podem ensinar uma profissão a outras pessoas”, disse Jacks.

“O Samaritano” já recuperou inúmeras pessoas que deixaram o convívio familiar, pelo vício de bebidas ou drogas, ou mesmo abandonaram os parentes e foram viver nas ruas. Muitos ex-andarilhos estão empregados, com carteira assinada, em cidades próximas a São Paulo.

Da renda do trabalho desenvolvido na entidade, como limpeza de terrenos, uma parte é destinada às despesas da comunidade e outra, depositada numa conta no nome do próprio acolhido. A finalidade é garantir uma renda para que eles, ao deixarem “O Samaritano” totalmente recuperados, tenham recursos para recomeçar suas vidas na sociedade.