Morre Roberto Pinto da Rocha, o ‘Pé de Chumbo’

Doente, bancário aposentado

passou 34 dias na UTI e não resistiu

O aposentado Roberto Pinto da Rocha morreu na quarta-feira, 3, na UTI do hospital da Unimed em Ourinhos. Ele estava internado havia 34 dias, em decorrência de complicações de um quadro de diabetes, quando sofreu um infarto. Ex-bancário como o pai, ele foi sepultado no final da tarde de quinta-feira, 4, em clima de muita consternação, no cemitério de Santa Cruz do Rio Pardo.

Roberto Pinto da Rocha, cujo apelido era “Pé de Chumbo”, foi muito conhecido — e admirado — na cidade. Era considerado uma figura divertida em qualquer grupo de amigos, principalmente pescadores, atividade que amava.

Natural de Santos, por conta da profissão do pai Mauro, gerente do antigo Banespa (atual Santander), Roberto morou em inúmeras cidades, pois o pai sempre era transferido pelo banco. No entanto, se considerava um santa-cruzense praticamente nato.

Ele seguiu os passos do pai na profissão, mas só pode ingressar no Banespa quando o velho Mauro se aposentou. É que, na época, o banco era estatal e a legislação não permitia parentes numa mesma instituição. Trabalhou muitos anos na agência de Santa Cruz do Rio Pardo, até se aposentar.

O apelido

Em junho deste ano, Roberto Rocha contou ao DEBATE o motivo de seu apelido, “Pé de Chumbo”. É que ele, ainda adolescente, sofreu um acidente ao tropeçar carregando uma espingarda durante uma caçada. Acordou minutos depois e percebeu que a arma disparara, atingindo um dos pés. A radiografia mostrou que pelo menos 23 chumbos entraram no pé através do calcanhar de Roberto.

Como isto aconteceu há quase 70 anos, numa época em que os recursos da medicina eram parcos, Roberto correu risco de morte. Levado às pressas para Avaré, teve o terrível diagnóstico de gangrena e foi levado ao centro cirúrgico para amputar parte da perna.

Quando o membro já estava sendo serrado, o médico Paulo Novaes resolveu parar. “Se ele vai morrer, que morra com as duas pernas. Vamos operar”, disse. Roberto carregou o sinal do serrote por quase sete décadas, mas manteve sua perna. Para evitar infecção, um avião foi buscar em São Paulo um remédio que era novidade na época. “A penicilina me salvou”, contou Roberto ao jornal.

Entretanto, ele sobreviveu com pelo menos sete chumbos no pé, o que não o impediu de jogar bola e pescar. Mas ganhou o inevitável apelido de “Pé de Chumbo”, que o acompanhou até o fim de seus dias. Aliás, poucos o conheciam pelo nome oficial.

A triste coincidência é que Roberto teve o pé amputado quatro dias de morrer, numa tentativa dos médicos para estancar uma infecção provocada pela diabetes. Um infarto o levou definitivamente.

“Pé de Chumbo” era casado com Maria Simão Pinto da Rocha e deixou os filhos Roberto Pinto da Rocha Júnior (“Betico”), Denise e Sérgio Ricardo. Além disso, ele teve cinco netos e cinco bisnetos.