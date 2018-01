‘Psiu’ é condenado por agressão verbal a servidora da Educação

Juiz fixa indenização em R$

3 mil por ofensas à servidora

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSDB) foi condenado pela Justiça a indenizar a servidora municipal Adriana Bermejo, que trabalha na secretaria da Educação. Em outubro de 2015, durante reunião na Câmara para discutir a mudança do regime trabalhista na prefeitura, “Psiu” discutiu com a servidora dentro do plenário e xingou Adriana com palavrões. Tudo foi filmado e a servidora ingressou com uma ação no Juizado de Pequenas Causas reclamando de dano moral. “Psiu” não foi reeleito no ano passado.

O incidente aconteceu no dia 30 de outubro de 2015, quando servidores públicos discutiam projeto do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) que previa aplicar o regime estatutário para todos os funcionários do município. No final da reunião, a merendeira Adriana Bermejo cobrou do então vereador algum tipo de ação numa unidade escolar, assunto que os dois já haviam discutido em redes sociais.

Foi, então, que “Psiu”, totalmente transtornado, passou a agredir a servidora. Aos gritos e com o dedo em riste, ele xingou a merendeira de “vagabunda”, “débil mental” e “idiota”, mandando-a “calar a boca”. Adriana devolveu, também com dedo em riste, dizendo que o então vereador era “um incompetente”.

Preocupados com a possibilidade de uma agressão física, vários vereadores cercaram “Psiu” e tentaram convencê-lo a parar com as ofensas. No entanto, ele continuou com palavrões mesmo sabendo que tudo estava sendo filmado.

Na mesma semana, em declarações à imprensa, o então vereador reconheceu que é “cabeça quente e estourado”, mas afirmou que não retirava nenhuma das ofensas dirigidas à servidora. Para ele, o episódio teria sido “armado” pelo grupo político que apoia o prefeito Otacílio Parras.

O vídeo do incidente foi gravado por outro servidor público e “viralizou” ao ganhar as redes sociais. Várias entidades ligadas aos servidores públicos condenaram a agressividade do então vereador. O caso foi notícia destacada em sites e até na televisão.

Condenação

Logo após os incidentes, a servidora Adriana Bermejo prestou queixa na Polícia Civil e ajuizou uma ação indenizatória contra o ex-vereador. Ela pediu R$ 29.669,31 como reparação pelas ofensas, mas a Justiça definiu a condenação em praticamente 10% do valor.

A sentença foi proferida no final do mês passado, logo após o Natal, pelo juiz Antônio José Magdalena, do Juizado Especial Cível. De acordo com ele, o vídeo apresentado em juízo possui “falha de gravação”, sendo que a captação do som foi interrompida logo após o início da discussão. “No entanto, é possível perceber a exaltação de ânimos e, de resto, o réu não nega a ocorrência da discussão acalorada, nem mesmo a proferição das palavras tomadas pela autora como ofensivas”, disse o juiz.

A sentença também afastou a imunidade parlamentar neste caso. “Os termos utilizados pelo réu, com uso das expressões ofensivas, extrapolaram os limites de manifestação parlamentar para alcançar o campo da injúria, atingindo a honra da autora”, diz.

Todavia, o juiz explicou que a fixação do valor indenizatória deve levar em consideração o grau de culpa, o patamar de reprovabilidade da conduta ilícita, a gravidade e a extensão dos danos sofridos e a condição social da lesada. Por esta razão, o juiz Antônio José Magdalena fixou a multa em R$ 3 mil, segundo ele “suficiente para minimizar as consequências do agravo”. O ex-vereador disse que vai recorrer da decisão (leia nesta página).

Câmara também puniu

vereador com ‘gancho’

As ofensas disparadas pelo ex-vereador “Psiu” contra uma servidora pública também resultaram numa punição interna da Câmara. Ao analisar o caso, em 2016, a Comissão de Ética decidiu suspender o mandato do vereador por 30 dias. Ele poderia receber a pena de advertência, mas esta punição já havia sido aplicada em outro caso, quando o ex-vereador foi acusado de espalhar pornografia para ofender um desafeto, usando o sinal de internet da Câmara.

Durante a fase de depoimento, “Psiu” permaneceu calado em plenário, com faixa na boca e exibindo cartazes sugerindo perseguição dos colegas. A punição interna só foi proferida em meados de 2016.

Dias antes do início da suspensão do mandato, entretanto, “Psiu” conseguiu uma liminar na Justiça, expedida pela juíza Adriana Frias, e se manteve no cargo. Na primeira sessão após a decisão judicial, ele zombou dos colegas vereadores se apresentando no plenário com óculos do meme “Turn down for what”, conhecidos como “fodão”.

Em novembro, quando já se sabia que “Psiu” não tinha sido reeleito para a atual legislatura, o juiz Jamil Ros Sabbag julgou o mérito da ação e cassou a liminar. Ele julgou improcedente a ação do então vereador, disse que o processo disciplinar seguiu corretamente todas as normas internas do Legislativo e autorizou a Câmara a aplicar a pena ao parlamentar.

“Psiu”, então, cumpriu os 30 dias de “gancho” e só retornou na última sessão daquela legislatura, no dia 19 de dezembro de 2016. Ele aproveitou a presença na sessão para atacar a imprensa e dizer que todos os demais vereadores e assessores da Câmara não passavam de “incompetentes”.

Ex-vereador diz que

vai recorrer da pena

Para Psiu, ‘descrédito’ dos políticos pesou

“Entendo que o juiz levou em conta o descrédito da classe política como um todo para dar o veredicto”. A frase é do ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques, que na sexta-feira, 6, disse ao DEBATE que vai recorrer da sentença que o condenou a pagar uma indenização de R$ 3 mil à servidora pública Adriana Bermejo. Segundo ele, o juiz deixou de lado os fatos que interessavam realmente ao mérito da questão. “Psiu”, entretanto, não tem dúvidas de que o episódio revelou interesses políticos.

“Eu desabafei ao ser provocado por uma correligionária de um adversário político, que inclusive saiu candidata a vereadora poucos meses depois do fato ocorrido, em uma legenda da base aliada do prefeito”, disse, sobre a servidora pública que ajuizou a ação. O ex-vereador insiste que ela “invadiu o espaço reservado aos vereadores”, com o dedo em riste em sua direção. “Ela, inclusive, disse que eu não era homem suficiente, alegando falta de providências em relação a um problema no núcleo onde presta serviços. Seria natural que ela cobrasse do vereador para o qual declarou seu voto, ou seja, Edvaldo Godoy”, disse.

Para “Psiu”, ficou claro que a provocação teve um objetivo político. “Minha reação foi instantânea, pois não me restava outra opção. Como eu não estava em minha cadeira de rodas, não poderia abandonar o local”, explicou. Segundo o ex-vereador, o então presidente da Câmara, Roberto Marsola (PTB), “perdeu o controle da situação” ao não impedir a servidora pública de invadir o plenário, que é um espaço restrito aos parlamentares. “O que aconteceria comigo hoje, caso eu invadisse o plenário durante uma sessão legislativa e desacatasse algum vereador? Com certeza eu seria preso”, afirmou.

Ao anunciar que já está conversando com seu advogado para apresentar um recurso contra a sentença, “Psiu” disse que queria deixar uma pergunta para o juiz que o condenou: “Qual seria a reação dele, caso um cidadão entrasse em seu local de trabalho, com o dedo em riste na direção do seu rosto, dizendo que ele não é homem suficiente? Qual seria a reação do juiz, além de meter o meliante na cadeia?”, questionou o ex-vereador.