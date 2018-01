Santa Casa rompe contrato de gestão e busca novo administrador

Organização Social que geria hospital já foi afastada

A Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo decidiu cancelar o contrato com a Ingex Saúde, uma organização social privada que administrava o hospital há vários meses. Oficialmente a informação é de que a parceria “não atingiu objetivos”, mas a reportagem apurou que a entidade apresentou, no final do ano, um balanço de 2017 e metas para 2018 da Santa Casa que não seriam reais. Numa reunião com membros da Ingex, o secretário de Saúde, Diego Singolani, denunciou os números e encerrou a discussão. Dias depois, a entidade foi afastada da administração do hospital.

A contratação de uma organização social foi definida pelo diretor-presidente da Santa Casa, Hélio Pichinin. Durante a parceria, houve trocas de administradores, sem resultados positivos para o hospital.

A Santa Casa passa por uma crise financeira há anos. Sem recursos, recorre a emendas parlamentares, faz empréstimos e parcela dívidas através de Refis do governo federal. Mas nada disso tem conseguido equilibrar as finanças do único hospital público de Santa Cruz do Rio Pardo.

A Ingex assumiu a gestão da Santa Casa com a promessa de detectar problemas e modernizar a estrutura física e operacional da instituição. No entanto, teria tomado medidas equivocadas, como a demissão de funcionários importantes para a administração. A organização, na verdade, se preocupava mais com a imagem externa do hospital do que propriamente com a estrutura que oferecia aos pacientes.

O impasse teria atingido seu auge no final do ano, quando a organização, por força contratual, apresentou um balanço das atividades e das metas para 2018. Os números estariam “maquiados”, o que provocou o imediato afastamento da organização social.

Novo administrador

O vereador Lourival Heitor, que integra a irmandade que comanda a Santa Casa, confirmou anteontem o afastamento da equipe da Ingex que era responsável pela gestão do hospital. Ele não quis entrar em detalhes sobre o motivo do rompimento, mas admitiu que havia “muita gente dando palpite”.

Lourival adiantou que o presidente da Santa Casa, Hélio Pichinin, já está empenhado na busca de um administrador, que deverá ser apresentado nos próximos dias. “Até o dia 15 teremos o anúncio deste nome”, disse. Ele deu indícios de que o profissional está praticamente escolhido entre quatro currículos que foram analisados pela direção da Santa Casa. “Posso adiantar que é uma pessoa da região que entende da área de Saúde”, disse Lourival.

Com a medida, o hospital volta a ser gerido com uma diretoria própria, desistindo de parcerias com algum tipo de organização social.