Sergio Guidio é eleito o novo presidente da Ummes

Escolha do prefeito de Ipaussu

foi na sexta-feira, por aclamação

O prefeito de Ipaussu, Sérgio Galvanin Guidio Filho (PR), foi eleito presidente da Ummes — União dos Municípios da Média Sorocabana — em reunião realizada na última sexta-feira, 5. Ele foi indicado por unanimidade e escolhido por aclamação. A vice-presidente será a prefeita de Ribeirão do Sul, Eliana Maria Rorato Manso.

A Ummes é uma entidade integrada pelos 13 municípios da região. Fundada em 1994, ela foi criada para fomentar atividades que contribuam para o benefício comum de todos os associados. Ela tem um papel importante, por exemplo, na manutenção do Samu — Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Este é, por sinal, o maior desafio do novo presidente. Anteontem, Sérgio Guidio admitiu que manter o Samu é um dos maiores obstáculos enfrentados por todos os prefeitos da região. Os governos estadual e federal reduziram as verbas para este serviço, que a cada dia fica mais oneroso para os municípios.

Segundo Guidio, uma das saídas será privatizar o serviço, com o fim da estrutura do Samu e a criação de um novo modelo regional, mantido pelas próprias prefeituras. O assunto será discutido pelo novo presidente logo nas primeiras reuniões da Ummes com todos os prefeitos da região.

Guidio vai substituir o prefeito de Chavantes, Márcio de Jesus do Rego, o “Burguinha”. O prefeito de São Pedro do Turvo, Marcos Pinheiro, será mantido na direção do consórcio Cima/Ummes, que faz a gestão de equipamentos comuns a todos os municípios associados.

Em sua história, a Ummes já enfrentou crises entre os próprios prefeitos, como na legislatura passada, quando ocorreu a renúncia de um dos presidentes, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), de Santa Cruz do Rio Pardo. Oficialmente, ele disse que não quis concorrer à reeleição, já que o mandato do presidente é de um ano com direito a mais um através de reeleição.

Ano eleitoral

Segundo Sérgio Guidio, a Ummes também terá o importante papel de atrair emendas parlamentares para obras que beneficiem conjuntamente os municípios. “Precisamos aproveitar o ano eleitoral”, disse o prefeito.

“Serginho” Guidio é um dos prefeitos mais jovens da região. Aos 34 anos, ele foi eleito no ano passado para governar Ipaussu, onde tinha sido vice na legislatura anterior.