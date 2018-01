Batida entre kombi e D-20 fere dois homens em vicinal

A colisão entre uma caminhonete e uma perua Kombi deixou dois homens feridos no final da manhã de quarta-feira, 3, em Santa Cruz do Rio Pardo. O acidente aconteceu na área urbana da vicinal Plácido Lorenzetti, num dos acessos ao Jardim Planalto. Segundo testemunhas, a Kombi de Piraju tentou cruzar a rodovia e cortou a preferencial da Chevrolet D-20. A colisão foi violenta e os dois motoristas ficaram feridos. Eles tiveram que ser socorridos pela viatura do Corpo de Bombeiros.