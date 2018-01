Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 07/01/2018

Não acontece

só no cinema

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Werner Herzog é um alemão que esculpe poemas em celuloide. “O enigma de Kaspar Hauser”, de 1974, talvez seja o mais conhecido deles. Como contei numa crônica há 17 anos, o nome original desse filme é “Cada um por si e Deus contra”, tal como Herzog ouviu do motorista pau-de-arara que traz Macunaíma para a cidade grande no filme de Joaquim Pedro de Andrade. Mas essa é outra história.

Herzog também se dedicou a realizar documentários. Na capital, eu os assistia de graça nas escolas de alemão, Goethe, Teuto… Eram filmados em branco e preto ainda. O último a que assisti, já morando no interior, foi “O homem urso”, de 2005. Nele, Werner Herzog conta como morreu o ambientalista Timothy Treadwell, um sujeito que dedicou a vida a estudar e lutar pela preservação dos ursos pardos do Alasca.

Durante treze verões, Timothy filmou e fotografou o objeto de seu desejo ou amor. Em 2003, ele vacilou e foi surpreendido por um dos ursos. Ele e sua mulher foram mortos na reserva ecológica de Katmai. Como tudo era documentado, o guarda do parque encontrou ao lado dos corpos (ou do que restou de Timothy e sua mulher) uma fita K7 que foi parar nas mãos de Werner Herzog.

Depois de gastar praticamente todo o documentário com os melhores momentos filmados por Timothy ao longo de treze anos, dando visibilidade à causa do ambientalista, Herzog termina o filme colocando a fita K7 pra rodar. E assim, sem truque nem retoques, ele conclui a história: com os gritos do casal enquanto eram devorados pelo urso.

Se parece um tanto com o que o Marechal Cândido Rondon dizia sobre a convivência com os índios, alvo do seu trabalho e do seu amor: “Morrer se necessário. Matar nunca”. Mas também se parece com o noticiário sensacionalista que preenche as tardes da televisão. Todas essas anunciadas mortes passionais, conforme relatam depois os parentes e pessoas próximas da vítima, lembram a história do casal comido vivo no Alasca.

Não foi por falta de informação ou conselho que Timothy e sua mulher morreram. Eles sabiam que um urso adulto pode medir até 3 metros. Sabiam que quando acuado ou faminto, um urso come o que encontra pela frente — vestido ou não. Mas naquele verão de 2003 eles se descuidaram, ou chegaram perto demais!