Coluna “Dicas” – Edição de 07/01/2018

Sem ‘feriadão’

O presidente da Câmara, Marco “Cantor” Valantieri (PR), não repetiu a atitude do chefe de seu grupo político. O vereador não autorizou o “feriadão” de dez dias no Legislativo, que funcionou normalmente entre o Natal e o Ano Novo.

Desmentiu

O secretário de Educação, Fernando Bitencourt, garante que não tem planos para se candidatar à sucessão de Otacílio Parras Assis (PSB). Apesar dos boatos nos bastidores políticos, ele afirmou que está focado apenas no trabalho na área da Educação. “Estou mais feliz em oito meses de prefeitura do que em 17 anos de Senai”, disse.

Incomoda

Os boatos sobre uma eventual candidatura de Bitencourt já repercutiram na base aliada do prefeito Otacílio Parras. Tem vereador, por exemplo, que ficou muito severo…

Festa

Apesar de garantir que não é candidato, Fernando Bitencourt age ao contrário. Entre o Natal e o Ano Novo, por exemplo, ele deu uma festa em sua residência, quando reuniu secretários bem próximos do prefeito Otacílio Parras. Discursou agradecendo “o apoio” de todos e, segundo consta, distribuiu até alguns brindes.

‘Denuncismo’

O prefeito Otacílio Parras reclamou do que chamou de “clima de denuncismo” em Santa Cruz, que, segundo ele, não existe em outras cidades. Para o prefeito, tudo é motivo para denúncias, o que dificulta qualquer administração.

Por falar…

Na mesma entrevista à rádio Difusora, o prefeito aproveitou para denunciar a suposta existência de um “funcionário fantasma” na Codesan em governos anteriores e o fato da empresa ter sido entregue “sucateada” no início de 2012. Ele também denunciou supostas perseguições da imprensa e sugeriu que pode começar a processar desafetos. “Tem gente que gosta de processo”, brincou, garantindo que nunca processou ninguém.

O próprio

Otacílio, na verdade, foi quem denunciou ao Ministério Público, em 2004, o uso do semanário oficial para fins eleitorais. A ação, ajuizada pelo promotor Silvio Brandini, prosperou e resultou na condenação de Mira. Mas Parras, na verdade, também foi processado pelo cunhado de Mira, sendo condenado por ofensas em programas eleitorais.

Perda

A cultura brasileira ficou mais pobre na noite de sexta-feira, 5, com a morte do romancista, escritor e jornalista Carlos Heitor Cony, aos 91 anos. Tinha um estilo próprio, um texto ágil e impecável.

Infração

de trânsito

Um veículo oficial da prefeitura de Santa Cruz foi fotografado cometendo infrações de trânsito na semana passada. Em frente ao Posto de Saúde da Estação, o carro estacionou metade na faixa de pedestres e a outra metade, na vaga exclusiva para idosos…

“Coisas de Política”

Desejos

Tem a história daquele vereador muito simplório, matuto mesmo. Certa feita, estava se sentindo muito desanimado, tristonho. Por insistência dos colegas da Câmara, decidiu procurar o posto de saúde para uma consulta.

Lá chegando, ao ser atendido, o doutor lhe perguntou:

— Diz aí, meu caro vereador Tenório, o que é que o senhor tem?

— Bem, doutor, na verdade é pouca coisa. Tenho uma mulher feia, uma vaca pintada e uma galinha do pescoço pelado.

— Não, senhor vereador, o senhor não entendeu. Eu quero saber o que o senhor sente.

— Para falar a verdade, sinto vontade de me separar da mulher, vender a vaca e comer a galinha com um bocado de quiabo bem refogadinho!

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)