Pai e filha ficam feridos em acidente na rodovia Castello Branco

Estouro de um pneu provocou o

acidente em S. Cruz do Rio Pardo

Um acidente na rodovia Castello Branco, no município de Santa Cruz do Rio Pardo, na tarde de sábado, 6, movimentou equipes de socorro da concessionária SP Vias e da Polícia Militar Rodoviária. O condutor de um Honda Civic com placas de São Pedro da Aldeia-RJ, saiu da pista e rodopiou várias vezes. O motorista e a filha de 9 anos sofreram ferimentos leves e foram socorridos.

O acidente aconteceu no quilômetro 13 da rodovia. Segundo o próprio condutor, ele perdeu o controle do automóvel após o estouro de um pneu.

Após sair com o automóvel para fora da rodovia, o veículo desgovernado atingiu um barranco e rodopiou várias vezes. O carro ficou destruído.

Com a chegada das equipes de socorro da CCR SP-Vias, o local foi sinalizado e os envolvidos foram medicados.