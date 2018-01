Policiais resgatam animal em incêndio

Dono deixou a mula presa em uma árvore e não

percebeu que um incêndio quase matou o animal

Uma ocorrência inusitada chamou a atenção na tarde de sexta-feira, 5, em Santa Cruz do Rio Pardo. Dois policiais militares atenderam um chamado de emergência e conseguiram salvar uma mula que estava cercada por um incêndio numa vegetação nas proximidades da vila Divinéia

Segundo informações a Polícia Militar foi acionada pelo telefone para intervir numa ocorrência de animal em situação de risco. De acordo com o solicitante, a mula estaria totalmente cercada por um incêndio. Devido ao fato de estar amarrada em uma árvore, não estava conseguindo fugir do perigo.

O cabo Muniz e o soldado Novelo foram destacados para atender a ocorrência. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.

Como os policiais chegaram primeiro no local, eles tomaram a iniciativa de resgatar o animal, mesmo se arriscando no meio do incêndio.

Um grupo de curiosos adolescentes acompanhou a operação. Minutos depois do soldado entrar na mata, em meio à densa fumaça, ele saiu puxando o animal com uma corda.

Após a chegada do Corpo de Bombeiros, o fogo na vegetação foi controlado.

A ação dos policiais foi bastante elogiada por um grupo de moradores que acompanhou o resgate. Segundo Pedro Felix Balbino, 47, a ação corajosa dos dois policiais surpreendeu. “Eu estava acompanhando tudo, de curioso. Quando vi que eles iriam se arriscar, peguei o celular e comecei a filmar. Realmente são heróis e merecem nossos elogios”, disse.

A mula foi entregue sem ferimentos ao proprietário, Paulo Henrique Elias. Ele disse que deixou o animal amarrado e, posteriormente, não teve notícia de que o local estava em chamas.