Relatório da ‘CPI das Horas Extras’ pode ser lido em fevereiro

Vereadores vão estudar o relatório final nesta semana

e é possível que ele seja lido na primeira sessão do ano

Apesar do recesso parlamentar de janeiro, os três vereadores que compõe a CPI que apura o pagamento irregular de horas extras na Codesan vão se reunir nos próximos dias para discutir a elaboração do relatório final das investigações. É provável que o documento seja lido na primeira sessão do ano, que será realizada no dia 5 de fevereiro.

O presidente da CPI, vereador Luciano Severo (PRB), disse que os membros da comissão só não analisaram nesta semana as mais de 5.000 páginas, entre documentos e transcrições, porque o procurador da Câmara, João Luiz de Almeida Júnior — que assessorou os trabalhos — estava com serviços urgentes relativos à administração do Legislativo. No entanto, Severo, o relator Lourival Heitor (DEM) e o membro Joel de Araújo (PRB) vão se reunir a partir do início desta semana para discutir o relatório final.

Segundo Severo, as investigações conseguiram uma série de documentos importantes, além dos depoimentos de mais de duas dezenas de diretores e funcionários da empresa pertencente ao município. O prefeito Otacílio Parras (PSB) e os ex-prefeitos Adilson Mira (PSDB) e Maura Macieirinha (PSDB) também foram ouvidos pela CPI.

Segundo Luciano Severo, todas as declarações das testemunhas já estão transcritas e serão analisadas pelos membros da CPI. “Vamos comparar as declarações para perceber, inclusive, as contradições entre os depoentes”, explicou o presidente.

O vereador também descartou qualquer possibilidade dos membros da CPI divergirem quanto ao teor do relatório. Segundo ele, as opiniões dos três membros estão convergindo para um documento único que será aprovado por todos. Severo contou que o vereador Joel de Araújo, que substituiu o colega Paulo Pinhata (PMDB), que renunciou há três semanas, já se atualizou sobre todos os documentos e depoimentos que constam no processo.

“Nesta semana, com o auxílio do procurador jurídico, vamos trabalhar exclusivamente na CPI. Queremos apresentar o relatório para ser lido já na primeira sessão deste ano. É provável que vamos conseguir”, aposta Severo.

Descobertas

A CPI, que foi instalada em outubro, já descobriu que havia o pagamento irregular de horas extras a funcionários da Codesan que trabalhavam tanto no escritório como na produção. O benefício, que muitas vezes dobrava o valor dos vencimentos, foi adotado como “complementação salarial” porque, segundo consta em vários depoimentos, os trabalhadores da Codesan ganhavam muito pouco.

Na verdade, a maioria das horas extras não eram trabalhadas, o que foi admitido por muitos depoentes que trabalhavam ou trabalham na empresa de economia mista.

Segundo se apurou, a prática atravessou os governos de Adilson Mira, Maura Macieirinha e o primeiro semestre da administração de Otacílio Parras. No entanto, a data exata em que a irregularidade começou é desconhecida, já que alguns depoimentos garantiram que este benefício era concedido desde 1995, quando Joaquim Severino Martins presidiu a Codesan. Nos governos de Mira e Maura, o presidente da empresa era o professor José Éder Pereira, que morreu em agosto do ano passado após um grave acidente na rodovia SP-225.

Mas a CPI também apura a omissão da atual diretoria da Codesan. O presidente Cláudio Agenor Gimenez garante que só descobriu o pagamento das horas extras em junho deste ano, embora só providenciasse uma sindicância interna em outubro. No entanto, vários depoimentos — de ex-dirigentes da empresa e ex-funcionários — desmentiram Agenor, dizendo que ele soube da irregularidade em 2015, quando substituiu Eduardo Blumer na direção da Codesan.

Foi Blumer, por sinal, quem resolveu acabar com as horas extras indevidas, implantando uma reformulação salarial para todos os funcionários da Codesan. Segundo depoimentos, houve até a afixação de um cartaz na empresa anunciando que, a partir daquela data, horas extras não trabalhadas deixariam de serem pagas.

O prefeito Otacílio Parras e os ex-prefeitos Adilson Mira e Maura Macieirinha também foram acusados de conhecer o esquema fraudulento. Todos desmentiram.

A CPI não tem o poder de punir os responsáveis. No entanto, o relatório final será encaminhado ao Ministério Público e Tribunal de Contas, órgãos que certamente vão agir para apurar todas as irregularidades.

Para apurar horas extras,

Câmara paga horas extras

Em junho deste ano, quando a Câmara relutou em criar uma CPI após o caso das horas extras ser estampado no DEBATE, a principal justificativa era o custo de uma investigação. Afinal, em 2015 uma outra CPI, que igualmente investigou a Codesan, custou mais de R$ 80 mil aos cofres do Legislativo. Na época, os vereadores optaram pela contratação de uma empresa para assessorar os trabalhos.

Desta vez, a escolha foi pela utilização dos próprios funcionários da Câmara. O procurador João Luiz de Almeida Júnior, por exemplo, foi figura de destaque nos trabalhos, levando noções jurídicas aos membros da comissão e participando dos depoimentos.

No entanto, contratado mediante concurso público para trabalhar quatro horas diárias, ele foi obrigado a extrapolar sua jornada, fazendo horas extras nos dias de sessões da CPI. Com isso, o salário do procurador pulou de quase R$ 13 mil em novembro para R$ 24,4 mil no mês passado, um aumento de quase 100%.