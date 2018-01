A festa vai começar!

Já está quase tudo pronto para a Festa do Peão

de Boiadeiro de S. Cruz, que começa no dia 16

Com asfalto novo em alguns pontos e várias mudanças no recinto “José Rosso”, a maior festa do Peão de Boiadeiro de toda a região começa no próximo dia 16. Mesmo com o município investindo menos recursos neste ano, o empresário Edson Marrero, que há anos é o organizador da festa, trouxe uma grade de shows elogiada pelo público que gosta de música sertaneja. Além disso, haverá novidades, como a apresentação de Nego do Borel no espaço dos camarotes.

Para bancar os custos crescentes da festa, neste ano haverá cobrança de pelo menos um show, o de Henrique e Juliano, a dupla que sobe ao palco na sexta-feira, 19, véspera do feriado em comemoração ao aniversário de Santa Cruz do Rio Pardo.

Tradicionalmente, a programação da “Festa de Peão” é a maior atração das festividades alusivas aos 148 anos de emancipação política do município. A festa popular vai até o dia 21, domingo.

Os shows começam na terça-feira, 16, com a apresentação da dupla Conrado e Aleksandro. Na quarta, 17, é a vez de Matogrosso e Mathias, com a abertura oficial do evento e a presença de autoridades. A expectativa é a participação do deputado federal Capitão Augusto (PR), considerado o “patrono” dos rodeios, que rompeu com o prefeito Otacílio Parras (PSB) no final do ano passado. Os dois trocaram farpas pela imprensa, mas o deputado federal disse que estará presente na festa.

Na quinta-feira, 18, o cantor Gustavo Lima deve atrair uma multidão. O mesmo está previsto para sexta-feira, 19, na maior atração da festa, a dupla Henrique e Juliano, no único show com a cobrança de ingressos.

No sábado a dupla Fiduma e Jeca se apresenta, enquanto no domingo, 21, haverá o encerramento do rodeio.

A prefeitura providenciou algumas reformas no recinto “José Rosso”, que vai ganhar um novo local para estacionamento de vans e ônibus. O espaço será gratuito para excursões da região.

Além disso, haverá banheiros químicos com acessibilidade para deficientes e maior sinalização em todo o recinto. As vagas normais do estacionamento também terão cotas especiais para pessoas com deficiência e idosos.

Torneio leiteiro

Uma das novidades no evento deste ano será o primeiro “Torneio e Julgamento Leiteiro de Santa Cruz do Rio Pardo”, realizado pela secretaria de Agricultura do município, em parceria com o Sindicato Rural, Fazenda Botelho e Marrero Rodeio.

Além da disputa entre produtores de leite, estão previstas palestras de especialistas, especialmente sobre novidades na ordenha. Segundo o secretário de Agricultura, Érik Barreto, as tradicionais exposições de gado em feiras agropecuárias estão acabando por conta dos custos altos. Já a produção de leite cresceu nos últimos anos em Santa Cruz do Rio Pardo, aumentando a importância do torneio.