A saga Tamura continua

Imigrantes japoneses saíram do campo para se

consagrar no comércio de S. Cruz do Rio Pardo

O nome Tamura virou sinônimo de comércio em Santa Cruz do Rio Pardo. Uma grande loja se estabeleceu durante décadas na rua Conselheiro Dantas, a principal artéria comercial da cidade, aberta pelo pioneiro Shosaku Tamura, que veio do Japão, trabalhou na lavoura e se fixou em Santa Cruz, onde formou uma grande família. A maioria, diga-se de passagem, comerciantes.

A “Casa Tamura” vendia de tudo, mas era especialista em artigos para copa e cozinha. Quem a conheceu, sabe que os artigos eram de primeira, escolhidas a dedo pelo filho do pioneiro, Toji Amemiya, que seguiu os passos do pai.

Quando ele morreu, um dos filhos, Eduardo Tamura Amemiya, assumiu o controle da loja, inclusive mantendo o estilo “retrô” que tanto empolgava os “fregueses”.

A “Casa Tamura” acabou fechando, há alguns anos, porque Eduardo se cansou. Como não tem filhos, resolveu descansar. O enorme prédio foi vendido e deu origem a outras lojas, com construções mais novas.

No entanto, o comércio ainda pulsa forte nos Amemyia Tamura. Irmão de Eduardo, Luiz Shoji, mantém a “Tamura Som” desde os anos 1970, embora reconheça que não é a loja mais antiga especializada em artigos eletrônicos. “O Primo Piga ganha”, lembra. Outro irmão, Koyti, é dono de padaria — e por aí vai.

A novidade recente na família é a abertura — ou reabertura — da “Casa Tamura”, cuja inauguração aconteceu ontem em Santa Cruz. O endereço é outro, na rua Benjamim Constant, mas o apelo é semelhante, já que é especializada em produtos para copa e cozinha. Definitivamente, Tamura é um nome que vende na cidade.

Loja de eletrônicos é uma

das tradições de Santa Cruz

“Quem tem sangue de comerciante, sempre consegue vencer, por mais que pague impostos ou o lucro seja pequeno”. A frase é de Luiz Shoji Tamura Amemiya, que há quase meio século fundou a “Tamura Som”, uma loja especializada em produtos eletrônicos que surgiu em 1971. De quebra, é um dos mais respeitados técnicos no setor em Santa Cruz do Rio Pardo.

Quando jovem, Shoji trabalhou na antiga “Casa Tamura”, junto com os pais e irmãos. Depois, resolveu seguir seu coração, já que sempre foi apaixonado por produtos eletrônicos. Se formou em São Paulo e voltou para Santa Cruz. Para o comércio, claro. “Meu avô dizia que a gente precisava se virar. É o que fizemos”, conta.

Nos primeiros anos, a “Tamura Som” era representante da Motorádio, indústria que nem existe mais. Vendia discos, fitas cassetes, vitrolas e todo tipo de equipamento que a tecnologia engoliu.

Na verdade, Shoji gosta de acumular coisas antigas, segundo “denuncia” a mulher “Bel” Tamura. A loja hoje está na Euclides da Cunha e ainda tem ventiladores e toca-discos para consertar. “São clientes que me pedem”, diz o proprietário, apontando para um ventilador comprado na antiga “Santa Cruz Elétrica”, quando a loja pertencia ao ex-prefeito Carlos Queiroz.

Na verdade, Shoji diz que ainda encontra peças para toca-discos, uma vez que os vinis estão voltando ao mercado. “Tem indústria que fabrica até as agulhas”, lembra.

O técnico garante que as mudanças da tecnologia não o afetaram. “É que eu sempre estive no ramo e acompanhei as transformações”, diz.

Dos produtos antigos que ainda estão na loja, chama a atenção caixas de fitas cassetes, ainda lacradas, com discos de vários compositores. Na verdade, o lote mostra que a tecnologia deu saltos surpreendentes, já que alguns músicos ainda estão nas paradas de sucesso.

Shoji é definitivamente um inquieto. Ele sempre quebra a cabeça até solucionar algo. Na década de 1970, por exemplo, quando os gravadores eram enormes e usavam fitas, foi Shoji quem idealizou um sistema para o DEBATE fazer reportagens investigativas. O sistema era um gravador escondido numa mochila, com fiação que passava pela roupa do repórter e ia até o bolso, onde a tampa da caneta era o microfone.

Há dias, enfrentou outra dificuldade. Um cliente trouxe uma “chocadeira” elétrica para consertar. Dias depois, voltou com o equipamento reclamando que ainda não funcionava, mesmo depois dos reparos. Shoji ficou intrigado e resolveu fazer um teste prático. Colocou quatro ovos no equipamento e todos chocaram. As aves estão na loja, aguardando o cliente que não voltou.

Quarta geração

reinaugura loja

A “Casa Tamura” foi reaberta há dias, agora na rua Benjamim Constant. O empreendimento que pretende reviver a antiga loja da família é comandado agora por Diogo Barbosa Tamura e pela mulher, Ana Cláudia da Cruz Tamura. A inauguração oficial aconteceu ontem.

Diogo admite que, como “chamativo”, manteve o mesmo ramo da loja antiga, com produtos para copa e cozinha. “Mas atualizamos mais as mercadorias”, conta.

Apesar de ser montada num espaço menor do que a “original”, a loja surpreende pela variedade de produtos. Há de tudo, desde copos ou pratos a ralador de frutas e legumes, passando por talheres e diversos outros utensílios. Segundo o proprietário, os preços atendem todas as classes sociais. “O diferencial é que pratos ou copos podem ser vendidos em jogos ou isolados”, contou.

Diogo, na verdade, deu uma guinada na vida. Engenheiro civil, ele morava em São Paulo e trabalhava numa grande empresa. A crise, porém, reduziu a empresa a 20% de sua capacidade e Diogo perdeu o emprego. “Resolvei voltar para Santa Cruz e apostar na tradição Tamura”, revelou.

* Colaborou Toko Degaspari