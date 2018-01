Ex-vereador de Ipaussu garante que reverterá condenação

Éder do Nascimento afirma que

“Justiça errou” ao culpá-lo em ação

O ex-vereador Éder do Nascimento, de Ipaussu, disse que tem certeza que conseguirá reverter a condenação por improbidade administrativa que recebeu da Justiça no final do ano passado. Ele foi surpreendido com a notícia divulgada pelo DEBATE, pois estava viajando. Para Éder, o juiz não levou em consideração uma série de documentos apresentados em sua defesa, principalmente o fato de ter devolvido dinheiro à Câmara em mais de uma oportunidade. “Se devolvi, não está configurada a improbidade administrativa”, disse.

Éder foi condenado numa ação do Ministério Público que apontou fraudes na prestação de contas de viagens feitas pelo ex-vereador. Nascimento ocupou uma cadeira na Câmara de Ipaussu entre 2009 e 2012. Nas eleições do ano passado, ele chegou a registrar sua candidatura, mas descobriu que poderia ter problemas porque ocupa um cargo de assessor de deputado e não se desincompatibilizou na data correta. O candidato, então, renunciou.

Para a Justiça, Éder apresentou notas “inidôneas” na prestação de contas, causando prejuízo aos cofres da Câmara. Uma das irregularidades foi uma viagem a Brasília de dois dias, onde apareceram notas de um hotel de São Paulo.

Éder do Nascimento foi condenado a ressarcir os cofres da Câmara em R$ 17,5 mil e pagar uma multa no mesmo valor. Além disso, a sentença determina a perda do cargo que ocupa e a suspensão dos direitos políticos por oito anos.

Defesa

Na semana passada, Éder disse que vai recorrer da decisão e já acionou seus advogados. Ele insistiu que foi vítima de um “complô” por parte de seus adversários políticos, principalmente o ex-presidente da Câmara Agnaldo Perez. O ex-vereador também disse que algumas notas desapareceram em suas prestações de contas. “Como a responsabilidade era do então presidente, foi ele quem devolveu o dinheiro aos cofres públicos”, lembrou.

No caso da viagem a Brasília, onde apareceram despesas num hotel de São Paulo, Éder disse que ele passou por São Paulo com destino à capital federal, com intuito de retornar o mesmo dia. “Mas eu tive problemas e fiquei em Brasília, só voltando no dia seguinte. No entanto, as despesas do hotel em São Paulo ainda estavam abertas e fui obrigado a pagar”, explicou.

Éder disse que todas as contas suspeitas, inclusive a de outros vereadores, tiveram a devolução de valores para evitar problemas. “Na época, fui vítima até de uma Comissão Processante coordenada por meus adversários, que acabou sendo arquivada. Mesmo assim, devolvi o dinheiro”, disse.

O ex-vereador disse que, em outros casos, o Tribunal de Contas fez apontamentos de irregularidades formais, como a falta do preenchimento do CNPJ da Câmara em algumas notas. “Não houve duplicidade de notas e nem notas frias. Na verdade, eu estive em São Paulo e comprei notas só para mostrar ao Ministério Público que isto acontecia na Câmara. Apresentei tudo ao MP, mas o caso foi arquivado porque a Delegacia Seccional comprovou que os estabelecimentos realmente existiam. Claro que existiam, mas as notas eram compradas em branco e preenchidas posteriormente”, disse.

“Eu tenho certeza que esta sentença será revertida, pois não houve nada de irregular. Na verdade, o problema é que eu sempre fui polêmico e denunciei muitas coisas erradas”, garantiu. Éder, inclusive, lembrou que foi protagonista de uma moção de repúdio contra o então promotor de Justiça Maurício Azevedo, que tentou suspender uma festa de peão em Ipaussu. “Eu fui um dos autores desta moção. No entanto, sinceramente, eu me arrependo disso. Creio que faltou maturidade a mim, pois o promotor agiu de acordo com a lei”, admitiu.

Éder lembrou que já sofreu várias denúncias infundadas quando foi vereador em Ipaussu. “Certa vez, disseram que eu estava distribuindo feijão roubado, mas na verdade era alimento cedido pela Conab. Fui absolvido, como também serei neste caso de improbidade”, disse. “Eu ainda acredito na Justiça, mesmo ela tendo falhado comigo”, completou.