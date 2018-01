Vagas para universitários serão definidas no próximo dia 28

As vagas disponíveis para o transporte de universitários que estudam em cidades da região serão definidas no próximo dia 28, das 8h às 12h, no ginásio de esportes “Aniz Abras”. O anúncio foi feito pela secretaria de Educação na semana passada e refere-se a vagas oferecidas aos calouros, ou seja, universitários que estão ingressando na faculdade neste ano. Além disso, também serão contemplados estudantes que não se inscreveram no transporte gratuito no ano passado.

A prefeitura informou que os estudantes interessados deverão levar comprovante de residência, cópia do RG e do CPF; histórico escolar do Ensino Médio, comprovante de matrícula no curso superior e duas fotos 3×4 recentes.

Serão oferecidas 102 vagas para Bauru, 21 vagas para Jacarezinho, 15 vagas para Marilia e 51 vagas para Ourinhos. Além disso, outras 18 vagas no período diurno para Ourinhos serão disponibilizadas pelo município.

O transporte é gratuito desde 2014, mas provocou polêmica no ano passado quando o prefeito Otacílio Parras (PSB) anunciou o fim do benefício. Ele negou que tenha prometido o transporte gratuito nas eleições de 2016, mas um vídeo da campanha, onde o prefeito aparece “reafirmando o compromisso”, o desmentiu.

Mesmo assim, Otacílio chegou a remeter à Câmara um projeto que só concedia transporte universitário aos estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas. Em seguida, antes mesmo da aprovação do projeto, a prefeitura passou a exigir a entrega de certificados de conclusão do Ensino Médio, o que provocou celeuma porque a exigência não consta na lei municipal.

Quando os vereadores estudavam mudar o projeto, Otacílio voltou atrás e manteve o transporte gratuito aos universitários.

A disputa pelas vagas entre “calouros” será, ao que tudo indica, por ordem de chegada. Nos últimos anos, as inscrições provocaram filas no ginásio de esportes, onde vários candidatos pernoitaram para garantir uma colocação privilegiada na fila.