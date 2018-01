Coluna de João Zanata Neto – Edição de 07/01/2018

Capricorniano

João Zanata Neto *

— Compadre José, você acredita em horóscopo?

— Quando dá certo, acredito sim.

— Quer dizer que as cartas podem revelar o futuro?

— Quando dá certo, podem sim, compadre Mário.

— Espera aí! Pode ou não pode?

— Quando pode, pode. Quando não pode, não pode.

— Ara! Agora o compadre complicou demais.

— O horóscopo é bom para quem acredita. Para os outros, só é bom quando a notícia é boa.

— Mas, e se eu não acreditar e a coisa acontecer?

— Azar o seu compadre.

— Quer dizer que é melhor acreditar?

— Acreditando ou não, uma coisa ou outra acontece, compadre.

— Ara! Complicou de novo.

— Veja lá o gato em cima do muro. Viu? Então, vou fazer uma previsão de que ele vai descer de lá a qualquer momento.

— Como é que é?

— Ora! Quando o bichano tiver fome ele vai descer. É fácil de saber.

— Estou começando a gostar de horóscopo!

— Então, vou fazer outra. A comadre foi no mercado e comprou espaguete e molho. Qual é a previsão?

— Macarronada, uai!

— Ara! O compadre já é doutor em cartomancia.

— Que nada compadre! Não tenho diploma e nem falo francês.

— Não seja bobo. Isso é tudo floreio.

— Que é isso José? Você está achando que o horóscopo é coisa de embusteiro? Olha aqui no jornal. Viu? Não está enxergando? Então vou ler a previsão do seu signo. (Capricorniano) amizade em 2018: com toda certeza viverá e conhecerá pessoas interessantes. Júpiter está na casa das amizades, trazendo ótimas oportunidades e auxílio dos amigos. Inclusive viagens em grupo tendem a acontecer.

— Ara! Todo mundo viaja nesta época, compadre. Por falar nisso, empresta um dinheiro ai, compadre.

— Não dá não compadre. O banco não dá mais limite para mim.

— Está vendo como é tudo embuste!

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.