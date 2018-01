Exposição ‘Memória Local’ anuncia calendário de 2018

Projeto realizado com parcerias vai

percorrer todas as escolas da cidade

A Special Dog e a Secretaria Municipal de Educação divulgaram na semana passada o calendário de exposição do projeto educacional “Memória Local na Escola – Santa Cruz do Rio Pardo”. O local escolhido para a primeira mostra foi o Centro Cultural Special Dog, desde segunda-feira, 8, e até o 31 de janeiro. Logo após, a exposição segue um calendário estabelecido, percorrendo escolas e locais públicos da cidade.

A mostra “Memória Local na Escola” apresenta obras produzidas por alunos e professores do ensino fundamental, na qual homenageiam os moradores por meio de suas histórias de vida, que também guardam um pouco da memória da cidade.

Praticamente todas as instituições de ensino de Santa Cruz vão receber a exposição até o final do ano. Em fevereiro, a mostra vai percorrer as escolas “Arnaldo Moraes Ribeiro” e o Colégio Camões. Em março, estará na Oapec e na “Maria José Rios”. Já em abril a exposição será vista pelos alunos das escolas “Frei José Maria Lorenzetti” e Colégio Objetivo. Em maio será a vez da Câmara Municipal e da escola “Biécio de Britto”, do distrito de Caporanga. No segundo semestre a mostra vai percorrer a “Genésio Boamorte”, “Sinharinha Camarinha”, Etec “Orlando Quagliato”, “Zilda Comegno Monti”, “Tomaz Ortega Garcia”, “Leônidas do Amaral Vieira”, Sesi e Faculdade de Direito Oapec.

O projeto foi elaborado por especialistas da área de ensino, com o objetivo de preservar a memória da cidade a partir do registro das histórias dos moradores. Realizado entre abril e novembro de 2017, o projeto envolveu 30 professores, 847 alunos e 5 escolas públicas de Ensino Fundamental do município. A iniciativa é uma parceria entre Special Dog, Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Rio Pardo e Instituto Museu da Pessoa, e conta com o apoio do Ministério da Cultura e do Instituto “Avisa Lá”.