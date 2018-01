‘Escândalo da linguiça’ ameaça clube e prefeito desiste de desapropriar área

Ministério Público notifica Otacílio sobre risco de

beneficiar Esportiva depois de condenação judicial

Sérgio Fleury Moraes

Reportagem Local

A condenação judicial no caso que ficou conhecido como “Escândalo da Linguiça” está criando embaraços para a Santacruzense disputar o campeonato paulista da Segunda Divisão. Se há uma semana a adequação do estádio “Leônidas Camarinha” — exigência da Federação Paulista de Futebol — seria resolvida pelo prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) com a desapropriação de um terreno privado para construção de um acesso para torcida adversária, tudo mudou com o posicionamento do Ministério Público. O problema é a condenação do clube num processo judicial, onde a Esportiva foi penalizada com a proibição de contratar com o Poder Público ou dele receber qualquer tipo de benefício durante cinco anos.

O promotor Reginaldo Garcia entende que a ação, que já foi julgada em primeira e segunda instâncias e ainda possui um agravo pendente, pode impedir o time, inclusive, de usar o estádio “Leônidas Camarinha”, que é municipal. Na semana passada, ele notificou o prefeito Otacílio de que qualquer desapropriação de imóvel para atender a Federação Paulista de Futebol pode ser vista como um benefício à Santacruzense.

O lado cruel do impasse é que o estádio foi doado pelo próprio clube ao município em 1986, no governo de Onofre Rosa de Oliveira. A única exigência na transferência da praça esportiva é que a prefeitura fizesse todos os investimentos necessários ao estádio para que o clube pudesse disputar qualquer divisão futebolística. A doação também concedeu prioridade de uso ao time doador, bem como contém cláusula de reversão caso o município não tenha condições de arcar com os investimentos necessários.

Neste ano, sob nova diretoria, a Santacruzense está retornando ao futebol profissional, após um ano de paralisação e, para tanto, a legislação esportiva exige que o estádio tenha uma entrada independente para torcedores adversários. A exigência foi solucionada após uma reunião com o prefeito Otacílio Parras Assis na semana passada, que concordou em desapropriar um terreno na rua Padre Figueira, que dá fundos para o estádio “Leônidas Camarinha”. Tudo estava em ordem e a Polícia Militar concordou em liberar o estádio.

Novela sem fim

No início da semana, um novo impasse ameaçou a Santacruzense: a condenação judicial do clube no chamado “escândalo da linguiça”, que investigou repasses ilegais de dinheiro público durante o governo Adilson Mira (PSDB). A ação já tramitou em duas instâncias, com a condenação de todos os envolvidos, e tem apenas um agravo pendente.

Quem recebeu a maior punição foi o clube de futebol, condenado a devolver todos os valores repassados indevidamente pelo ex-prefeito — hoje mais de R$ 300 mil. Além disso, a Santacruzense foi proibida de receber qualquer tipo de benefício do Poder Público pelo prazo de cinco anos.

O Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo entende que a desapropriação de um terreno para adequar o estádio às normas da Federação Paulista de Futebol seria um benefício direto para a Esportiva. Até mesmo o uso do estádio pelo clube é discutível.

O impasse fez o prefeito Otacílio Parras mudar de opinião. Ele convocou os dirigentes da Esportiva na semana passada para anunciar que não iria mais desapropriar o terreno na rua Padre Figueira.

Para se manter em atividade no futebol profissional, a Santacruzense conseguiu um acordo com a indústria Suzuki, que vai ceder gratuitamente parte de seu imóvel que faz divisa com o estádio. O clube, porém, deverá arcar com a construção de um portão e demais adequações.

Apoio de vereador

Ainda assim, permanece a dúvida sobre a cessão do estádio ao time depois da condenação judicial. O vereador João Marcelo Santos (DEM) se reuniu com o promotor Reginaldo Garcia na tarde de sexta-feira, 12, e saiu do Ministério Público com outra interpretação. Segundo explicou Marcelo aos dirigentes da Santacruzense, o clube poderá usar o estádio “Leônidas Camarinha”, desde que a praça esportiva também seja cedida a outros interessados. Apenas a exclusividade poderia ser vista como um benefício.

A novela ainda terá outros capítulos nos próximos dias, ao mesmo tempo em que a Esportiva corre contra o tempo para conseguir se inscrever no campeonato paulista da Segunda Divisão. O estádio deve estar totalmente liberado até o Conselho Arbitral, que vai acontecer no dia 28.

Processo judicial durante o

governo Mira afetou clube

O chamado “Escândalo de Linguiça” condenou o ex-prefeito Adilson Mira (PSDB), o ex-dirigente Pedro Lombardi e a Associação Esportiva Santacruzense por repasses ilegais de dinheiro público. O caso veio a público em 2007 e provocou uma série de reportagens do DEBATE. O escândalo tinha como fundamento leis do prefeito Adilson Mira, aprovadas pela Câmara, autorizando repasses públicos para “categorias de base” da Esportiva. No entanto, o dinheiro foi usado para o time profissional.

Na época, Mira usava politicamente o clube, que tinha uma parceria com o São Caetano. Foi um período conturbado, inclusive com a promoção de um bingo na cidade, posteriormente suspenso pela Justiça. Uma loja de bingo lacrada também tinha ligações com dirigentes do São Caetano.

Já o caso dos repasses ficou conhecido como “escândalo da linguiça” porque, ao prestar contas dos gastos com a suposta categoria de base, o clube anexou notas fiscais informando a compra de toneladas de linguiça. Num único dia, por exemplo, houve a compra de 200 quilos de linguiça. No outro, a aquisição de dezenas de botijões de gás, além de toneladas de frango, carne bovina, óleo e outros produtos. Tudo indicava que as notas fiscais eram usadas apenas para a prestação de contas.

Outras provas apareceram, como gastos com medicamentos para adultos e até gravações apresentadas pelo ex-vereador Rui Reis. O Ministério Público acionou os responsáveis na Justiça e, anos mais tarde, obteve uma sentença favorável. O ex-prefeito Adilson Mira e o ex-dirigente Pedro Lombardi foram condenados por dano ao patrimônio público por ato culposo (“culpa grave”), o que caracterizou improbidade administrativa. Os dois deverão pagar uma multa de R$ 10,8 mil, em valores não atualizados.

Já a Esportiva foi condenada a devolver todos os repasses recebidos a partir de 2006, o que significa um valor acima de R$ 300 mil. Além disso, o clube está proibido de receber benefícios do Poder Público durante cinco anos.

Arquibancadas

O “escândalo da linguiça” não foi o único problema da Esportiva Santacruzense no governo de Adilson Mira (PSDB). Para adequar o estádio “Leônidas Camarinha” à capacidade exigida pela FPF para a disputa de campeonatos oficiais, o então prefeito alugou arquibancadas móveis de uma empresa de Torrinha-SP.

O contrato foi polêmico, já que Mira pagava R$ 32 mil mensais pelas arquibancadas. Anos depois, após pagar uma fortuna em aluguéis, decidiu comprar os mesmos assentos móveis por mais de R$ 100 mil, o que demonstrou falta de planejamento.

O caso gerou uma nova ação judicial, que ainda não teve seu desfecho na comarca de Santa Cruz do Rio Pardo. Entretanto, o Ministério Público conseguiu uma ordem judicial para interditar as arquibancadas podres, depois que torcedores se feriram em quedas. O chamado “poleirão” até hoje é uma área proibida ao público, enquanto tramita o processo judicial do Ministério Público contra o ex-prefeito Adilson Mira.

Terreno de indústria

será cedido ao clube

Com a decisão do prefeito Otacílio Parras (PSB) de não mais desapropriar um terreno para dotar o estádio “Leônidas Camarinha” de um acesso independente para torcidas adversárias, o clube precisou assumir sozinho a exigência. Na semana passada, o presidente da Esportiva, Domingos do Carmo, junto com o vice Cláudio Antoniolli, anunciaram o acordo com a direção da antiga Indústria Suzuki para cessão de outro terreno, que fica nos fundos do estádio. A área será cedida gratuitamente, possibilitando um acesso independente a torcedores adversários pela rua José Zacura.

Ontem, Domingos disse esperar que o impasse sobre o estádio esteja solucionado nos próximos dias. “Vamos assumir as exigências e, inclusive, instalar o portão, que será fabricado por amigos da Esportiva”, disse. Segundo ele, o terreno da indústria Suzuki foi cedido graças à intermediação do vereador João Marcelo Santos (DEM). Pequenas obras no local também serão custeadas por torcedores do time.

O vice-presidente Cláudio Antoniolli acompanhou o impasse com o Ministério Público e o prefeito Otacílio Parras. “O que a gente percebe é que o Ministério Público tem uma força muito grande sobre a administração pública. O próprio prefeito confidenciou isso, pois aquilo que o MP diz, acaba virando lei sem mesmo um julgamento”, disse. “Mas não vamos entrar no mérito deste caso, pois o que importa é a liberação do estádio”.

Antoniolli esclareceu que a Esportiva não deseja exclusividade para usar o estádio. “O espaço é usado para campeonatos amadores ou de adolescentes. Há dias houve, inclusive, um jogo beneficente para entidades assistenciais. Enfim, todo mundo pode usar o estádio municipal”, afirmou.

O vice-presidente contou que o promotor Reginaldo Garcia se reuniu, na última sexta-feira, com o vereador João Marcelo Santos e o procurador jurídico do município, Antônio Manfrin Júnior. Na reunião, segundo Antoniolli, ficou definido que a Santacruzense poderá jogar no estádio “Leônidas Camarinha”, mas sem exclusividade.

Conselho é dia 28

Enquanto isso, a Santacruzense espera obter os laudos da liberação do estádio antes do final do mês. É que o Conselho Arbitral da Federação Paulista de Futebol — evento onde são definidos os times de todas as divisões e a tabela dos campeonatos — foi antecipado para o dia 28 de janeiro.

Nos últimos dias, o clube está à procura de um imóvel grande para servir de alojamento aos jogadores. A diretoria esperava alugar o antigo “Grande Hotel”, mas o prédio acabou sendo cedido à entidade “O Samaritano”.