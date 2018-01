Fogo atinge Incasil, mas bombeiros controlam o incêndio rapidamente

Fábrica começou a pegar fogo

durante a noite e vizinhos perceberam

Um incêndio na indústria de carrocerias Incasil, localizada na avenida Coronel Clementino Gonçalves, assustou os moradores do bairro e movimentou a equipe do Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo na noite de sexta-feira, 12. O fogo foi rapidamente controlado pelos bombeiros, que invadiram a fábrica para evitar uma tragédia.

Os bombeiros foram chamados porque moradores perceberam muita fumaça saindo do interior da fábrica de carrocerias, que tem a madeira como principal matéria prima.

A ação da corporação foi rápida e, minutos depois, os soldados encontraram o foco do incêndio dentro da fábrica. Era um amontoado de madeiras, aparentemente resto da construção de carrocerias.

A ação dos soldados controlou as chamas e evitou que o incêndio atingisse outras repartições da empresa.

A Incasil (Indústria de Carrocerias Silva) é uma das mais antigas indústrias de Santa Cruz do Rio Pardo, com quase 60 anos de atividades. Aliás, ela surgiu quando o pioneiro Albano Silva fabricava e reformava carroças. No prédio da avenida Clementino Gonçalves, o mesmo que teve um pequeno incêndio na noite de sexta-feira, a empresa está instalada há décadas, desde a época em que o local não tinha energia elétrica e nem asfalto.

A Incasil possui carrocerias espalhadas em caminhões do Acre ao Rio Grande do Sul. Somente a Brasília Alimentos, de Santa Cruz do Rio Pardo, possui mais de 40 caminhões com a marca Incasil em suas carrocerias. A empresa tem planos de reduzir o consumo de madeira no futuro, passando a usar cada vez mais o metal em seus produtos.