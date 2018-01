Motorista atropela homem em briga

Caso aconteceu na semana passada na vila Divineia,

em Santa Cruz; polícia procura suspeito que foi filmado

As câmeras de monitoramento de um estabelecimento comercial registraram o atropelamento proposital de José Aparecido Rosa de Lima na vila Divineia, em Santa Cruz do Rio Pardo. O caso aconteceu no último sábado, 6, na travessa João Dias, após uma briga entre um motorista de um utilitário e o morador do bairro. Surpreendentemente, José Aparecido sobreviveu e está sob cuidados médicos.

Segundo moradores, os dois homens começaram a discutir, um dentro do automóvel e outro, um caminhoneiro, na calçada. O motorista foi apenas identificado por moradores do bairro como “Rodrigão”, mas a polícia ainda busca provas da participação do suspeito, uma vez que as câmeras não flagraram a placa do veículo.

Segundo as imagens do sistema de monitoramento, na discussão o motorista ameaçou jogar o carro contra o portão da casa do caminhoneiro. Ele, inclusive, fez uma manobra que teria sido recebida como ameaça. José Aparecido Rosa, então, se aproximou do veículo e foi puxado pela camisa. Em seguida, começou a ser espancado com socos.

Em seguida, o motorista engatou marcha à ré e continuou segurando José. Com isso, o caminhoneiro foi atropelado duas vezes e ainda foi arrastado por alguns metros. O condutor da Saveiro prata acelerou bruscamente e fugiu do local em alta velocidade.

A polícia encontrou José Aparecido bastante ferido. Nas imagens, aliás, é possível perceber o desespero de populares que acompanhavam a briga. O caminhoneiro foi levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a UPA e está sob cuidados médicos. Não há informações sobre fraturas.

A Polícia Militar fez patrulhamentos na cidade, mas não conseguiu encontrar o motorista e nem a Saveiro. A Polícia Civil já identificou um suspeito, mas ainda esperar o depoimento de testemunhas para convocar o agressor. Assim que ele for identificado, deverá responder pelos crimes de tentativa de homicídio, omissão de socorro e fuga do local de crime.

Os policiais também contam com denúncias de pessoas — que podem ser feitas de forma anônima — para encontrar o homem que atropelou o caminhoneiro.