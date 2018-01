‘San Carlos’ não quer renovar contrato para transportar universitários

Empresa já comunicou a prefeitura de S. Cruz

A empresa “San Carlos Turismo” vai deixar gradativamente o serviço de transporte de alunos universitários para outros municípios. O anúncio foi feito pelo prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) na semana passada, em pronunciamento na rádio Difusora. Segundo ele, a “San Carlos” não tem mais interesse em continuar com o serviço.

Otacílio disse que a empresa de ônibus já comunicou o município que não vai renovar o contrato que vence em abril. O documento refere-se ao transporte de universitários para Jacarezinho, Ourinhos e Marília. O contrato poderia ser renovado com a San Carlos, mas será necessária a abertura de uma nova licitação. Neste caso, a mesma empresa poderá participar do certame e apresentar novos preços.

“Esta empresa não tem mais interesse em nenhuma linha, mesmo aquelas de Bauru. Porém, neste caso, o contrato vence somente em agosto”, disse o prefeito.

Ele admitiu que os empresários estão se afastando de alguns serviços devido ao preço instável dos combustíveis, que sofreram uma alta considerável no ano passado. “As empresas não conseguem mais formatar o preço e consideram alguns serviços com preço fixo como arriscados”, disse Otacílio.

O prefeito disse temer que o problema também atinja a licitação do transporte coletivo urbano, que deverá se realizar nos próximos meses. A viação Rápido Rio Pardo detém o atual monopólio no serviço. “Esperamos que ela participe da licitação, mas existe o risco de não aparecer ninguém”, afirmou Otacílio.